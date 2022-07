Ricardo Gareca: él quería seguir, pero no lo merecíamos [OPINIÓN]

Ricardo Gareca se despidió entre aplausos de la selección peruana tras 7 años de trabajo.

Si algún despistado prendía el televisor al mediodía podría creer que Ricardo Gareca estaba dando marcha atrás a su decisión de no renovar con la selección peruana. Esto por todo lo que se veía en imágenes: más de 60 periodistas, hinchas en las calles y un gran batallón de policías. Pero al realidad fue otra: era su despedida. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto se dé en un adiós?

Agradecimiento y reconocimiento son algunas de las tantas palabras que podríamos poner para resumir lo que se vivió hoy en un hotel del distrito de Miraflores. Es por ello que el ‘Tigre’ vio muy necesario presentarse ante los medios para, de alguna forma, despedirse de todos los peruanos.

Ricardo Gareca apareció en la mesa junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín, sus asistentes técnicos desde el 2015. Pero también estuvo Mario Cupelli, su abogado y protagonista del ‘no’ a la Federación Peruana de Fútbol, de acuerdo a lo que revelaron en vivo. Y más allá de las palabras de gratitud, había que dar explicaciones y así pasó. Todo, claro, fiel al estilo del argentino.

Mucho esperaban la sinceridad, y no es que el técnico no lo tenga, solo que se valió de su experiencia ante las cámaras para responder lo políticamente correcto: sin calificativos, pero dejando entrever lo que realmente piensa de todo, y de todos. A Juan Carlo Oblitas (ex director deportivo) y a Edwin Oviedo (ex presidente de la FPF que se encuentra en la cárcel), los mencionó en todo lo bueno que se hizo dentro de la Videna. Ellos lo trajeron a Perú.

Mencionó muchos nombres, menos el de Agustín Lozano (actual titular de la FPF), salvo por las preguntas que le hicieron sobre su relación con él. Siempre evitó polemizar y más bien indicó que se encontró de ‘casualidad’ con el mandamás post salida de Edwin Oviedo. Es decir, que le tocó seguir con el proyecto más allá de quién tome la riendas de la Federación, al menos hasta que culmine su contrato.

Ricardo Gareca quiso, en todo momento, seguir al mando de la selección peruana. De hecho, le planteó a su familia, post eliminación del repechaje Qatar 2022, la idea de vivir en Lima, como esperando que todo estaba encaminado para que estampe nuevamente su firma. Pero la realidad fue otra al final.

Agustín Lozano tenía claramente otro plan respecto al técnico de ‘blanquirroja’. Si bien dijo por todos lados que no había ‘plan B’ y que el Flaco’ era su prioridad, lo que pasó después terminó desmintiendo lo que señalaba. ¿Cómo le dices al entrenador que nos llevó a un Mundial después de 36 años que le bajarás el sueldo y que habrá cambios en las cláusulas de su contrato? ¿Cómo es que no te presentas a la reunión más importante y mandas dos presidentes de clubes peruanos para dicha negociación?

Todo eso, para cualquiera que trabaja con seriedad y profesionalismo, es una falta de respeto y poca consideración. ¿Cómo mejoramos si nos quitan los recursos? ¿Cómo buscamos ir a Mundiales más seguido si toda la logística de la selección se ve como un gasto y no como una inversión constante? Antes de la llegada de Ricardo Gareca no habían áreas de nutrición, psicología, entre otros, a favor de la institución. Sin ello es difícil.

Lo que mal empieza, mal termina, y así lo entendió el ‘Tigre’. Realmente no lo querían en Videna. Y él, con mucha pena por los 7 años de trabajo, prefirió irse. Se va por la puerta grande. Sería una tortura estar donde no reconocen lo que hiciste y lo que puedes seguir aportando. La mayoría de hinchas lo quieren; los dirigentes no lo merecían. Gracias por todo, ‘profe’.

Se espera, por el bien del fútbol peruano, no vuelvan los tiempos oscuros para la casa de la selección.