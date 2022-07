Michael Succar dijo:“Ricardo Gareca le dio a Agustín Lozano donde más le duele, en la indiferencia”

Michael Succar analizó las palabras de Ricardo Gareca sobre Agustín Lozano.

Michael Succar, a las afueras del hotel donde se llevó a cabo la conferencia de despedida de Ricardo Gareca, analizó las palabras del ‘Tigre’. El periodista deportivo señaló que el DT argentino le dio a Agustín Lozano donde más le duele: la indiferencia. Y es que el exseleccionador de Perú evitó, en varios momentos, referirse al actual presidente de la FPF.

Al final de la rueda de prensa del ‘Flaco’, el reportero de Movistar Deportes se encontraba a la espera de la salida del vehículo del entrenador ‘gaucho’ y aprovechó para hacer una crítica al mandamás de la Federación Peruana de Fútbol.

“Me movió escuchar que todo estaba listo, que había conversación con la familia, que había disposición del entorno general de Gareca, con la gente que trabaja, de los que lo habían acompañado durante este tiempo y que hayan cambios radicales, como él los llamó, que modificaron toda la negociación. Es frustante escucharlo”, inició Succar.

“Una cosa es que producto de situaciones más grandes, más importantes, más insalvables no se llegue a un acuerdo. Normal, parte del juego, así es el fútbol, pero así como se ha dado la semana pasada así no es el fútbol, así no funciona esto, no es justo. Pese a que la federación peruana es un ente privado, el fútbol es de todos y lo que han hecho estos señores, no es lo que queríamos todos”, continuó.

“Con mucha categoría, Gareca le dio a Lozano donde más le duele: en la indiferencia. Cuando habló de ser un cargo circustancial, cuando no pudo mencionar el plan de Lozano, dijo que ‘no tenía idea de su plan’, cuando manifestó que todo cambió radicalmente y más momentos de la conferencia que nos lleva a eso”, concluyó.

Estas fueron las impresiones del periodista luego de la conferencia de despedida de Ricardo Gareca. (Video: Movistar Deportes).

