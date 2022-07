Ricardo Gareca y las frías palabras que tuvo hacia Agustín Lozano, presidente de la FPF

Ricardo Gareca: "La FPF se maneja como creen conveniente" | VIDEO: GOLPERU

Ricardo Gareca se despidió del Perú y de la selección peruana. En sus palabras iniciales, el ahora exDT de la bicolor agradeció a Juan Carlos Oblitas, los jugadores del equipo nacional, el pueblo peruano, su comando técnico y recordó a Edwin Oviedo, a quien le dedicó unas sentidas palabras. Sin embargo, en ningún momento mencionó a Agustín Lozano y solo indicó a la prensa que su relación con el actual presidente de la FPF es únicamente ‘circunstancial’ y ‘de respeto’.

Durante la conferencia de prensa que tuvo al mediodía en el hotel Hilton de Miraflores, Gareca calificó de persona invaluable a Oblitas y le agradeció por convencer a Oviedo, expresidente de la Federación, para su contratación en la primera etapa al frente de la blanquirroja.

“Quiero agredecerle a Juan Carlos muy especialmente, porque confió en mí desde el primer momento. En todo momento sentí el apoyo. Hemos crecido muchísimo al lado de él. Es una persona indispensable. A Edwin Oviedo, que es quien le hizo caso a Juan Carlos. Sentimos apoyo en momentos difíciles y valorizados. Nos dio respaldo y valorización. Aunque él no esté físicamente en la Federación, siempre teníamos contacto asiduo. Realmente, muchísimas gracias a Edwin por todo el apoyo, por habernos creído y por haberle hecho caso a Juan Carlos”, dijo Gareca.

Pero cuando un periodista le preguntó por qué no menciona a Agustín Lozano, el ‘Tigre’ respondió de manera contundente, dando a entender que la relación con el presidente de la FPF no fue más allá que lo laboral.

“Cada momento tiene su particularidad. El hecho de estar actualmente con el presidente Lozano, fue un hecho circunstancial. Nos tocó renovar con Edwin Oviedo. Que hayamos tenido una coincidencia en el periodo, fue eso: una coincidencia, algo circunstancial. Nosotros seguimos porque respondemos a la FPF. Firmé con FPF. Todo debía continuar de esa manera y continuó de esa manera. No tengo por qué juzgar. Cada uno tiene una manera de proceder y de conducir”, aseveró.

Resaltó que “en el área deportiva no tuve inconveniente. Hasta antes de ir a Buenos Aires hablamos de un interés real y concreto, deportivo. Desayuné con el presidente y solo se hablaba de área deportiva. Había interés concreto en ese aspecto. Luego se pasó a parte contractual, pero tanto Bonillo como yo vimos parte deportiva”.

Gareca sostuvo que hubo un quiebre con la FPF y Agustín Lozano | VIDEO: Movistar Deportes

“A mí con Lozano me unió un hecho circunstancial, con respeto. No tenemos más que expresarnos de una relación normal. Cuando nos tocó incorporarnos, se encargó el presidente. Mi relación con Lozano es de sumo respeto profesional. Todo el interés deportivo que tenía, que notamos, que nos hizo expresar en reuniones previas, es una manera de conducir que tengo que respetar. El único agradecimiento que tengo es haber cumplido en momentos que tuvo que haber estado. La gestión será juzgada por ustedes. Dependerá de ustedes si el criterio fue bueno o fue malo, de quien tnga que hacer evaluaciones. Tengo que resaltar a Edwin Oviedo porque fue con quien renové”, recalcó

Sobre las negociaciones, Gareca fue claro y explicó que durante el proceso “hubo un vuelco fundamental. Si me preguntan en qué, no lo sé. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pasan. Habíá interés de FPF, había interés de parte nuestra. Después, se produjo un quiebre. ¿En qué momento? No sé”.

Mencionó además que se reunió con Lozano y luego con Bonillo y Jean Marcell. “Todo lo que hablé, lo hablé con él. Después pasaba siguiente paso, parte contractual. Yo no hablo de eso. Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires, como acá... le dije que ya no tenía nada que hablar, que lo que faltaba era tema contractual. Le dije que no tenía sentido volverme a juntar”.

CAMBIOS EN EL FÚTBOL PERUANO

Indicó además que de si parte “había intención de todos”, pero que “es necesario que el fútbol peruano mejore. Las canchas, la infraestructura. Se necesita dinero, compromiso de clubes, empresarios, del estado . En Argentina, los equipos reciben tierras del estado. Tiene que ver con política deportiva. No quisiera opinar más, pero lo digo como siempre lo he dicho. Se tiene que involucrar todo el mundo, no es por arte de magia. No hablo solo del fútbol, hablo del deporte. El deporte hace mejores ciudadanos, mejores personas”.

“Creo que el fútbol peruano necesita evolución. Tiene que ver con lo estructural, no porque no salgan jugadores. El jugador peruano siempre se va a ingeniar para trascnder, porque está en la genética, pero se tiene que ayudar a la genética. Se necesita que se le ayude a crecer”, culminó.

Ricardo Gareca evitó hablar de las negociaciones con la FPF | VIDEO: Movistar Deportes

SEGUIR LEYENDO