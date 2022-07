Ministro Roberto Sánchez negó haberse reunido con Lilia Paredes, Hugo Espino y Fray Vásquez

Roberto Sánchez negó reuniones con Lilia Paredes, Hugo Espino y Fray Vásquez | VIDEO: Radio Exitosa

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó haber sostenido reuniones conjuntas con la primera dama, Lilia Paredes, el ingeniero Hugo Espino y el sobrino del presidente de la República, Fray Vásquez.

Sánchez indicó que el reportaje que emitió el dominical de Willax muestra datos que no son verdaderos, ya que la fecha que consigna el informe en la que se habría dado la supuesta reunión, el se encontraba en Cusco cumpliendo una agenda pública. Además que “ponen mi nombre y un DNI que no me pertenece, no es mío”.

De acuerdo al reportaje, la reunión se habría dado en Palacio de Gobierno el 8 de agosto de 2021, donde Sánchez y Espino habrían ingresado por la puerta de Desamparados a las 3:52 p.m. y se quedaron por seis horas, retirándose a las 09:09 p.m.

“Es absolutamente falso que yo me habría reunido con señores que no conozco. El 8 de agosto yo me encontraba en la ciudad del Cusco, con una agenda pública. Ese día no puedo estar en dos lugares a la vez. Jamás me he reunido, no conozco, ni por cel, ni por señales de humo al ingeniero Espino. No conozco a la señorita Yenifer Paredes y tampoco me he reunido nunca con ella”, agregó.

“Si se hubieran dado reuniones no tendría por qué ocultarlo. Todo tendría su agenda, así como me reuno con la primera Dama, pero con los demás señores jamás he sostenido alguna comunicación”, recalcó Roberto Sánchez.

MENSAJE DE PEDRO CASTILLO

De otro lado, el titular de Comercio Exterior resaltó que el mensaje a la Nación de Pedro Castillo anunciará sorpresas y medidas respecto a la minería, especialmente, el caso Las Bambas.

“Ahora el presidente de la República está en diálogo con diferentes sectores, pensando en las sorpresas que anunciará este 28 de julio. Estamos seguros que una de ellas ha de ser la necesidad de poner en la agenda pública la implementación y desarrollo de este concepto de gran nueva minería social en el país, con el portafolio de más de 50 mil millones de dólares que tiene la minería. Sé de que en el plazo corto e inmediato hay cerca de 100 millones de dólares como necesidad de inversión en ese carril tan importante para el país”, reveló en Exitosa.

Además hizo una invocación para que se de la solución a este conflicto minero que ha paralizado la producción de la minera MMG. “Es importante que MMG, la minera, considere también hitos importantes de flexibilidad para también llegar a acuerdos más allá que solo lo jurídico, lo legal, lo normativo. Es una nueva época, son situaciones muy particulares a las que hoy apuntamos. No es el año 19, es un año de pandemia donde estamos superando una cuarta ola, tenemos problemas también diversos. Hoy necesitamos un nuevo replanteamiento para asegurar estabilidad también en todo ese carril, en todo ese corredor de minería”, instó.

Asimismo, hizo un llamado a las diversas comunidades de Chalhuahuacho a que también sean dialogantes y flexibles. “Todos tenemos que salir ganadores”, aseveró Sánchez.

