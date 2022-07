Quiénes serían los posibles reemplazos de Ricardo Gareca en la selección peruana

Ricardo Gareca renunció a la selección peruana. Foto: FPF

Ricardo Gareca no será más el técnico de la selección peruana. El entrenador argentino decidió dar un paso al costado después de no ceder en algunos puntos del nuevo contrato, entre los que se encontraba la reducción de sueldo de hasta un 40%, una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presidida por Agustín Lozano, que no agradó al estratega.

Según el periodista de Movistar Deportes, Horacio Zimmermann, el técnico le pidió a su abogado Mario Cupelli que desista de las negociaciones con el ente del fútbol peruano. Otra versión que dio peso a esta versión fue que Antonio García Pye, gerente de selecciones, también se despidió del ‘Tigre’ con un emotivo mensaje en su red social: “Gracias profe, por tanto”.

A esta despedida se sumó, el analista de video de la bicolor, Cedric Oropesa, que agradeció al argentino por su apoyo. “Solamente palabras de agradecimiento por todo lo que vi que hicieron por el PERÚ y por lo que hicieron por mi, solamente gracias por tanto. Nadie nos quita lo bailado”, escribió. Esta publicación fue contestado por Taiel Bonillo, hijo del preparador físico Néstor Bonillo: “Me llevo muchas cosas de Perú pero de las más importantes es nuestra amistad. Te quiero, amigo”.

POSIBLES NUEVOS ENTRENADORES

Tras la renuncia de Gareca, ahora tocará ver algunas posibilidades para que asuman el cargo de técnico de la selección peruana. Si bien aún no hay conversaciones con los mencionados técnicos, desde la Videna señalaron que, en las próximas semanas, buscarán contactarlos.

Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece fue el nombre que más se mencionó en los últimos días, pues el técnico de Defensa y Justicia aseguró que no seguirá a la cabeza del club argentino. “Por la gente, los directivos y el lugar que nos dio, voy a dejar Defensa y Justicia, una vez finalizado el contrato. Eso será a fines de octubre”, dijo en conferencia de prensa.

Ahora, con la no continuidad de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana, su nombre suena con fuerza para asumir el cargo.

Juan Reynoso

El entrenador peruano también es otra opción para ponerse el buzo de la bicolor. Tiene títulos con Universitario, Melgar y Cruz Azul de México,y es considerado una de las opciones más apropiadas para dirigir al equipo nacional siendo una de sus ventajas que se encuentra libre.

Jorge Sampaoli

El argentino tiene experiencia dirigiendo a selecciones, incluso fue campeón de la Copa América 2015 con Chile. Además, dirigió a Argentina. Otro factor influyente es que conoce el medio peruano, pues sus inicios como entrenador fue en Perú dirigiendo el Juan Aurich, Bolognesi, Sport Boys y Sporting Cristal.

Jorge Luis Pinto

El técnico colombiano ha dirigido a Alianza Lima en dos ocasiones y conoce el fútbol peruano. Asimismo, condujo a selecciones como Costa Rica, donde disputó el Mundial de Brasil 2014, la selección de Honduras y ahora último con Emiratos Árabes Unidos. Por ahora, está libre y eso podría darle grandes posibilidades para que se ponga el buzo de la selección peruana.

SEGUIR LEYENDO: