Gustavo Dulanto tras debutar con Riga FC: “Vamos a pelear hasta el final”

Gustavo Dulanto tuvo su primer partido en Letonia.

Han pasado algunas horas de su primer partido como nuevo jugador de Riga FC, sin embargo, Gustavo Dulanto tras dejar el Venue Stadions Skonto, luego de obtener un triunfo con su equipo por 1-0 sobre Super Nova por la jornada 21 del campeonato de Letonia, conversa con Infobae en exclusiva sobre su debut y las razones por las que decdió jugar en ese país.

Felicidades, por el debut con triunfo, ¿cómo te sentiste en estos primeros minutos con Riga FC?

Muchas gracias, sí fue un buen debut, me sentí bastante bien, no tenía un partido oficial desde la final de la Copa de Moldavia, que fue el 21 de mayo y ya pasó mes y medio casi. Además, no estuve haciendo pretemporada con el Sheriff Tiraspol porque hablé que yo iba a salir sí o sí en este mercado y no estuve entrenando. Entrenaba por separado con el grupo haciendo trabajos diferenciados, que no es lo mismo. Llegué el martes, entrené con el grupo desde el viernes y me tocó con el grupo arrancar hoy. Estoy contento por mi debut y con el triunfo, ya que seguimos a nueve puntos del puntero, pero vamos a pelear hasta el final.

¿Y cómo ha sido tu adaptación a un nuevo país llamado Letonia?

Yo viajé el martes, llegué por la noche aquí, el miércoles tuve examen físico, me fue bastante bien, estoy contento de haber llegado a un buen club. Me siento impresionado con la infraestructura que tiene, es muy ordenado. La ciudad es hermosa y viajé con mi hija y esposa. Como te dije, yo recién entrene el viernes con el grupo porque jueves hubo partido de la Conference League, donde se logró pasar a la siguiente fase y también ese día había firmado. Entrené desde el viernes y hoy domingo me tocó jugar y me sentí muy bien, ya que el grupo me recibió de buena manera.

Conversaste con el entrenador Sandro Perkovic, ¿qué te ha dicho?

Sí, logré conversar con el entrenador, justo el día que iba a la resonancia magnética y Sandro salía del estadio, me dio la bienvenida y me dijo que había visto la temporada que hice en el Sheriff y tenía buenas sensaciones de mi persona, Quería que me establezca bien físicamente para poder ayudar al equipo.

¿Cómo te estás preparando para esta nueva experiencia en Riga FC?

Yo estoy con las mismas ganas de siempre, como el primer día que me inicie en el fútbol, siempre buscando mejorar día a día, buscando crecer profesionalmente y persona. La verdad hace una semana cumplí tres años jugando en el extranjero. Gracias a Dios, me ha ido muy bien, al principio costó, pero bueno como soy un chico que siempre ha trabajado para lograr los objetivos y metas, sigo aquí jugando en el exterior dando lo mejor de mí.

¿Qué retos te has propuesto en Riga FC?

Yo me estoy preparando como siempre, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento, sí es cierto que tengo experiencia en esta fase previa de Champions, ahora es Conference League y tomé el reto de venir hasta acá porque en el Sheriff logré todos los objetivos que me había trazado, fui dos veces campeón de Liga, una vez campeón de Copa y también Supercopa. Además, clasifiqué a Champions, jugué Europa League. El Riga FC también tiene esos objetivos de poder jugar competición internacional. A eso vine, ya que hay un buen grupo y vengo a poner mi grano de arena para cumplir el objetivo que tiene el grupo, la institución y obviamente yo, porque también quiero hacerme un nombre en Europa.

Hay mucha gente que por desconocimiento critica tu decisión por fichar en Riga FC, ¿qué les dirías?

Lo que pasa es que la gente habla sin conocer el país, me sucedió igual cuando llegue a Moldavia, ya que me dijeron que me iba a perder y bueno fue todo lo contrario. Me hice más conocido al igual que el equipo Sheriff, puesto que ahora lo conocen en todo el mundo por la gran actuación que tuvimos en un torneo como la Champions League. A eso vine aquí, la verdad que hoy tuve mi primer partido, una liga bastante física, fuerte, corren mucho y el dueño de mi equipo tiene tres equipos más: uno en Rusia y otro equipo en Chipre. La idea es que me vaya bien, para poder salir de aquí, esa idea también es del club, por eso me compraron y tienen mis servicios. Ahora hay que lograr los objetivos que tenemos juntos, me gustó mucho venir a Letonia, es un país lindo y tiene una gran ciudad. Lo principal para mí es que mi familia esté feliz y el tema económico, porque todos sabemos que la carrera del futbolista es corta y uno tiene que guardar pan para mayo, ya he visto muchos ejemplos. En mi caso aún me falta mucho para el retiro, pero me estoy preparando y lo veo de esa manera.

