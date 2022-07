Edison Flores ingresó y dio dos asistencias en el triunfo 3-2 de Atlas ante Cruz Azul por la Liga MX

(Video: @AGREFSAC)

Edison Flores aportó con dos asistencias en el triunfo del Atlas FC ante al Cruz Azul. El partido fue parte de la jornada 3 de la Liga MX del Torneo Apertura. El marcador concluyó 3-2 a favor del equipo del ‘Oreja’, colocándolo en el sexto lugar con tres partidos jugados y cuatro puntos acumulados.

Flores ingresó en el minuto 67 y, apenas pasados tres minutos, logró generar un pase de gol para Ángel Márquez, quien puso el 2-1 para el Atlas. A los 80 minutos llegó la igualdad de puntos para el Cruz Azul. Sin embargo, a los 6 minutos posteriores, aparecería Edison Flores, nuevamente, para brindar la asistencia en el gol de Julián Andrés Quiñónes, definiendo la victoria para el conjunto local.

(Video: @AGREFSAC)

Diego Cocca formó con el siguiente once: Vargas, Abella, Anderson Santamaría, Nervo, Aguilera, Reyes, Rocha, Zaldívar, Herrera, Quiñones y Ocejo. Con el dorsal ‘10′, Edison Flores estuvo en el banco de suplentes. Los dos peruanos tuvieron participación efectiva en el triunfo de la ‘Academia’. Luis Abram también participó del cotejo al integrar la nómina titular del Cruz Azul dirigido por Diego Aguirre.

Con este resultado, el Atlas logra su primer duelo ganado en el Torneo Apertura de la Liga MX después de su debut con empate ante el América, y la derrota 3-2 frente al Toluca. Asimismo, este partido es el primero de la campaña actual en el que los ‘Rojinegros’ juegan en calidad de local.

En lo que va de la temporada, ‘Oreja’ aún no es considerado por Cocca para jugar desde el arranque. No obstante, ha estado presente en los tres partidos posibles de la Liga MX.

El siguiente reto será en escenario regio-montano frente al Tigres el sábado 23 de julio a las 9:05 pm. Con el inicio de temporada 2022/23, el Atlas espera repetir su último triunfo tras consagrarse ganador del torneo Apertura 2022, por lo que consideraron el refuerzo de tres futbolistas para la campaña en proceso: Mauro Manotas, centro delantero que ya tuvo en México una breve experiencia por Xolos de Tijuana; el lateral derecho Idekel Domínguez, proveniente del Necaxa; y por supuesto, el peruano Edison Flores desde el DC United para ocupar el mediocampo.

Los jugadores 'rojinegros' mandaron fuerzas a Manotas, pues sufrió una fuerte lesión al inicio de la temporada. (Foto: Atlas)

PRESENTE DE ‘OREJA’ FLORES

Edison Flores, tras su última experiencia con la Selección peruana en la fallida ‘misión Qatar 2022′, fue en busca de nuevos retos. Dejó el DC United de la Major League Soccer después de tres temporadas para volver a la primera división mexicana. El extremo izquierdo ya ha participado previamente en el fútbol ‘azteca’ con el desaparecido Monarcas Morelia.

Edison Flores habló sobre su llegada a Atlas de México.

Su fichaje, desde el primer día de julio de 2022, generó sorpresa y expectativa. “La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder llegar aquí, al bicampeón. Es un club que está haciendo muy bien las cosas en los últimos años”, declaró el futbolista peruano en torno al nuevo reto que asume.

“Vengo a un gran equipo. Conozco a algunos compañeros y me he enfrentado a otros también. Estoy contento por haber tomado esta decisión y poder trabajar en Atlas. Quería regresar (a Liga MX) con un cuadro importante y se pudo dar. Cuando llegó esta opción, no la pensé mucho. Deseaba que las cosas se den y estamos muy contentos”, agregó Flores.





