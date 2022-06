Comic Convention regresa a Lima en julio, según anuncio oficial

Este año la ComicCon de Lima promete varias sorpresas que la organización irá develando poco a poco. (Foto: Andina)

Los amantes de los superhéroes y de las historias de otros mundos están más contentos que nunca. Y es que una vez más la Comic Convention Latin America llega a Lima para hacer vivir a todos los fanáticos una serie de experiencias increíbles. Para esta oportunidad la sede elegida es el Arena 1, ubicado en el Circuito de playas del distrito de San Miguel.

Esta será la cuarta vez que Comic Con Latin America llega a la capital peruana, y como cada vez que lo ha hecho, traerá una serie de sorpresas e invitados los días que dure este evento de la animación y personajes coloridos que salvan al mundo de malévolos seres que quieren hacerle daño a nuestro planeta.

Según se puede observar en la cuenta de Instagram de Comic Convention Latinamerica, la fiesta para los fanáticos comenzará el próximo viernes 22 de julio y estará abierto al público hasta el 31 del mismo mes.

La primera gran sorpresa para todos aquellos no que puedan esperar el día de la inauguración oficial, la tendrán el 21. Así es, un día habrá una especie de función privada. Por el momento, la página oficial del evento www.comicconventionlatinamerica.com no ha dado mayores detalles de lo que será el evento, ni de los invitados ni pista alguna de lo que podrían ser las sorpresas.

Se viene la fiesta geek más grande del continente. Y la sede será en el Arena 1 de San Miguel (Instagram: Comic Convention Latinamerica)

Lo clásico en este tipo de reuniones es la aparición de dobladores de voz de dibujos animados y de series de televisión más populares de los últimos años. De igual manera se espera la presencia de varias tiendas de funkos, comics, disfraces, máscaras y demás artilugios relacionados a series y películas que han marcado época.

Aunque no ha sido confirmado aún, se espera que reconocidos actores extranjeros hagan su aparición y brinden charlas con los asistentes durante su estadía. La sección de fotos es un hecho.

Por ejemplo, en la edición del ComicCon del año pasado llegaron a Lima actores como Mario Castañeda, quien da vida al Gokú de Dragon Ball Super o Alan Ritchson de la serie Smallville. También Estuvieron por aquí Patricia Azán la voz de Cartman (South Park), Luis Carreño la voz de Bob Esponja, Isabel Martiñon la voz de Naruto, entre otras figuras.

¿QUIÉNES PODRÍAN VENIR?

Viendo otras ediciones del ComicCon que se han venido realizando en otras partes de Latinoamérica, nos podriamos dar una idea de las sorpresas que podríamos encontrar. Por ejemplo, para la edición colombiana, que recién se llevará a cabo desde el próximo 24 de junio hasta el 27 en Bogotá, el recordado ‘Doc’ Emmet Brown de la clásica película ‘Volver al futuro’ estará presente . Así es, el reconocido actor Christopher Lloyd confirmó su participación por medio de un vídeo.

¿Sería un imposible ver a un actor de su categoría en la edición que se realizará en Lima? Cualquier cosa puede pasar en este tipo de eventos, pero los fanáticos de las grandes películas y sagas como Star Wars, The Lord of the rings o cualquiera de los multiversos Marvel o DC se darían por bien servidos si es que ese caso llegará a pasar. Total, soñar no cuesta nada.

SEGUIR LEYENDO