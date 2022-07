Johan Fano pidió que Ricardo Gareca siga en Perú y criticó a las divisiones menores

Johan Fano se unió a los pedidos para que Ricardo Gareca siga al mando de la selección peruana.

La renovación de Ricardo Gareca se sigue negociando, pero muchos piden que continúe al mando de la selección peruana. Uno de ellos es Johan Fano, quien destacó la labor del ‘Tigre’ en el banquillo de la ‘bicolor’, no obstante reveló que la formación de futbolistas en el país puede jugarle en contra al DT argentino.

“Ricardo (Gareca) para mí tiene que quedarse, ha hecho un proceso muy importante en Perú, nos ha llevado al Mundial, nos puso a un paso de clasificar por segunda vez, entonces el proceso es bueno”, inició el exfutbolista en conversación con Ovación.

No obstante, el ‘Cholo’ no tuvo reparos de hablar sobre la formación de jugadores. “Lógicamente falta mucho por mejorar, desde hace muchos años soy de las personas más críticas por el desempeño de las divisiones menores que se manejan en los clubes y la federación. Hoy por hoy hay que ser bien objetivos en decir las cosas y las menores no están funcionando en Perú”.

Para Johan Fano esto es uno de los factores que el ‘Tigre’ está evaluando antes de renovación. “Eso trae como consecuencia que el global de jugadores para una selección mayor hoy no exista y se tenga que recurrir a otros casos para tener buenos elementos. Eso seguro Ricardo lo está analizando”.

El técnico argentino llegó en el 2015 a la selección peruana. Foto: Conmebol.

PRESENTE DE JOHAN FANO

Lo último que se supo del peruano es que estaba dirigiendo en el primer equipo de las Águilas Doradas de Colombia. El ‘Gavilán’ ocupaba el cargo de técnico interino, pero, lamentablemente, no consiguió mantenerse al mando del conjunto ‘cafetero’. Antes de asumir ese papel, estaba en la reserva. Ahora no forma parte del club.

“Yo ya no pertenezco a Águilas Doradas, renuncié terminando el campeonato, estaba siendo asistente técnico, también delegado, gerente, pero por unos temas personales en Perú renuncié al equipo y hoy estoy en Perú por un tema de la salud de mi madre”, contó el exdelantero.

“Tengo la licencia pro y esperando que algún equipo tome mis servicios para poder demostrar la capacidad que tengo como técnico. Ya tengo conformado mi comando técnico, estoy esperando la alternativa que un equipo me pueda brindar la oportunidad y que confíen en un peruano porque no todo lo de afuera es mejor que lo nuestro”, sentenció.

Johan Fano venció a Independiente Santa Fe en su debut como técnico.

