Situación del fútbol femenino en provincia: el testimonio de una goleadora y una directiva

Con un intenso sol sumado a la altura y una cancha sintética en regulares condiciones, el último domingo se llevó a cabo la final del Torneo de la Liga Distrital de Cusco Fútbomenino, donde Cienciano se impuso por 4-2 a Cienciano Junior y ahora afrontará la Etapa Provincial de la Copa Perú.

Los goles cusqueños fueron de Priscila Cuyo (10′), Dharet Vallenas (18′ y 38′) y Noemí Quiñones (80′), quienes guiaron al equipo al título, en un partido que se llevó a cabo en el Colegio Garcilaso de Cusco.

Al término del partido y tras la premiación por el título, Infobae entrevistó a la figura del partido y goleadora de Cienciano, Dharet Vallenas, para que nos revele cómo es el fútbol femenino en provincia.

“Los campeonatos aquí en el Cusco cada día se desarrollan más, pienso que vamos mejorando puesto que hay muchos más equipos. Eso es lo bueno, que siga adelante el fútbol femenino para que salgan jugadoras de provincia, donde hay muy buenas chicas para que jueguen en Lima y lleguen a la selección”, dijo Vallenas.

Reveló además que los sueños incluso van más allá de llegar a un equipo de Liga 1. “También piensan en emigrar al extranjero. Yo creo que las jugadoras de provincia tienen mucho que mostrar, ya que son muy buenas y solo hay que darle oportunidad a las futbolistas” , aseveró.

SUS INICIOS EN EL FÚTBOL

Vallenas comenta que empezó a jugar fútbol desde muy pequeña en su barrio, con chicos y celebra que ahora se viene desarrrollando cada vez más el fútbol femenino. “Yo practico desde hace 12 años con mi padre, llegué a Cienciano hace 7 años como una de las cinco funfadoras del equipo, y nuestro objetivo es que el fútbol femenino siga adelante”, reveló.

“Las chicas juegan muy bien, tenemos amistad de mucho tiempo y nos apoyamos mucho en el campo de juego para que el resultado sea favorable. Ahora, nos toca jugar la Etapa Provincial, es una etapa dura y estaremos trabajando para salir adelante, pero necesitamos el apoyo de alguna organización. Los entrenamientos son interdiarios, y eso nos ayuda para mejorar y comprendernos más en el campo de juego”, aseguró.

Equipo de Cienciano Femenino salió campeón en la Liga Distrital de Cusco

DELEGADA DE CIENCIANO FEMENINO

Yulitza Gamboa, es la encargada del fútbol femenino en Cienciano desde hace cinco años y revela cómo es el trabajo de dicho grupo en el elenco cusqueño. “Poco a poco vienen llegando nuevas chicas, es un grupo que viene trabajando desde hace muchos años. Acá son bienvenidas todas las chicas que quieren jugar fútbol, también hay pruebas masivas y ahora vamos a iniciar una escuela formativa de fútbol femenino” , relató.

Pero no todo queda ahí, pues la categoría sub 16 de Cienciano Femenino la otra semana jugará el Torneo Elite. “Hace algunas semanas se hizo un reclutamiento, puesto que no podemos participar solo por cumplir, ya que hay un prestigio que cuidar”, dijo.

Al ser consultada sobre cómo es la expectativa de las chicas cusqueñas por jugar fútbol, manifestó que hay mucha demanda, no solo de Cusco, sino de Espinar y otros lugares cercano. “La disposición de las chicas está, lo que realmente me preocupa es el poco interés de las empresas, ya que no apuestan por el fútbol femenino. En Lima sí apoyan, pero acá eso nos falta. Necesitamos su apoyo para que siga creciendo el fútbol femenino”, acotó.

Yulitza Gamboa, delegada de Cienciano

¿Dónde entrenan? Gamboa cuenta que por algunos convenios que tiene el club con la Municipalidad de San Jerónimo, cuentan con un espacio cedido. “Estamos entrenando los martes, jueves y sábado. Acá las chicas no reciben ningún pago Yo pienso que el próximo año el club debe participar en la Liga 1 de Fútbol Femenino y justamente nos estamos preparando para eso”, afirmó.

Finalmente, sobre los nuevos retos que tiene que afrontar Cienciano Femenino, la delegada indica que la subsiguiente semana empezarán la Provincial. Todavía no saben con quién se enfrentarán, pero van en busca de conseguir un resultado positivo.

