Víctor Benítez: AC Milan lamentó fallecimiento y resaltó Champions League obtenida en 1963

El peruano consiguió con grandes leyendas la primera copa de campeones de Europa en la historia del Milan.

Una leyenda del fútbol peruano e internacional, Víctor Benítez, nos dejó este lunes 11 de julio. El exfutbolista falleció a causa de una paro cardiaco a la edad de 86 años y muchas lamentaron su partida, incluyendo el AC Milan de Italia. El peruano hizo historia en el cuadro ‘rossonero’ y ellos lamentaron su fallecimientos con unas sentidas palabras. Además, resaltaron la Champions League obtenida en 1936 con el peruano presente.

“Nos ha dejado Víctor Benítez, que fue campeón de Europa con los rossoneri en 1963. Nuestro más sentido pésame para la familia y el abrazo de toda la afición del AC Milan”, escribió el actual campeón de la Serie A en sus redes sociales. Recordemos que antes el máximo torneo de claubes del mundo era conocido como la Copa de Campeones de Europa.

LA HAZAÑA CON MILAN EN CHAMPIONS LEAGUE

Es importante resaltar que Víctor Benítez no participó ni de los octavos de final ni de los cuartos. AC Milan primero venció a Ipswich Town de Inglaterra: perdió en la ida por 2-1, pero en la vuelta venció 3-0 con goles de Sani y doblete de Barison. En la próxima fase ya eran un equipo más ensamblado y Galatasaray de Turquía sería la víctima de un apabullante 8-1 en el global. Altafini fue la figura con cuatro tantos en los 180 minutos disputados. Doblete de Pivatelli y otros dos goles de Mora y Barison.

Así llegaron a las semifinales del torneo, donde el ‘Conejo’ apareció en el once titular. Dundee de Escocia era el rival a vencer y AC Mlian no tuvo ningún problema con un demoledor 5-1 en el partido de ida en el estadio San Siro. En la vuelta cayeron 1-0, pero no sirvió de mucho y el cuadro italiano alcanzó acceder a la final con un Berison que volvió a marcar un doblete y era el goleador del torneo. El mediocampista nacional jugaba con la número dos en la espalda.

El escenario para la final fue el mítico estadio Wembley de Londres, que sería escenario de un destacado momento para el fútbol peruano. El once titular fue con Ghazzi en el arco. David, Maldini (capitán) y Trebbi en la defensa. Benítez y Trapattoni en la primera línea de volantes: Mora, Sani y Altafini más adelantados; mientras que los delanteros fueron Rivera y Pivatelli. Al frente estaban figuras de la talla de Eusébio, quien llevaba la número 10, el arquero Costa Pereira y el capitán Coluna. Un equipazo también.

El cuadro ‘luso’ arrancó ganando el partido con gol de la leyenda de Portugal a los 19 minutos. Sin embargo, el italiano José Altafini, en menos de diez minutos, se encargó de darle de vuelta al partido y poner el 2-1 definitivo. El primer tanto a los 58 minutos, mientras que el segundo a los 69 minutos. Benítez jugó con la número cuatro en la espalda y participó de todo el partido.

El peruano Víctor Benítez jugó con la número 4 en la espalda y estuvo presente todo el partido. VIDEO: British Pathé.

CLUBES DE VÍCTOR BENÍTEZ:

- Alianza Lima, Perú / 1953-1959

- Boca Juniors, Argentina / 1960-1962

- AC Milan, Italia / 1962-1964

- Messina, Italia / 1964

- AC Milan, Italia / 1964-1965

- AS Roma, Italia / 1965-1966

- Venezia, Italia / 1966-1967

- Inter de Milan, Italia / 1967-1968

- AS Roma, Italia / 1968-1970

- Sporting Cristal, Perú / 1971-1972

