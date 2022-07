Pedro García y su fuerte crítica a Paolo Guerrero por rechazar propuesta de Alianza Lima

Pedro García habló sobre el tema Paolo Guerrero y Alianza Lima.

En los últimos meses, Paolo Guerrero insinuó su deseo de fichar por Alianza Lima, equipo del cual es hincha. Con ello, el club le hizo un par de ofertas (una mejor que otra) para tenerlo en sus filas, pero esto no se dio y el jugador sigue sin equipo en Brasil. Todo esto fue tema de debate en el último programa de Al Ángulo.

Michael Succar fue el que inició la crítica. “Mucha gente joven, en 20 años, se preguntará cómo es que Paolo Guerrero, habiendo prometido tantas veces que iba a jugar en Alianza Lima, no terminó jugando con los ‘blanquiazules’”, señaló.

“La sensación que a mí me queda hasta ahora es que: empiezo a dudar de ese deseo. Y creo que el hincha de Alianza también duda de ese deseo. Esa es mi opinión”, agregó el también reportero de la selección peruana para Movistar Deportes.

Tras ello, intervino Diego Rebagliati. “No tengo la capacidad de ponerme en la cabeza de Paolo para saber qué tanto quiere a Alianza o no. Finalmente él nunca jugó con ellos (un partido oficial). Farfán sí lo vivió en su momento. ¿Cuánto puede sopesar, en la decisión de uno, decir que ya no quieres jugar en el exterior para estar en Perú?”, lanzó.

“Su deseo no tiene una coherencia con sus declaraciones a lo largo del tiempo. Claudio Pizarro no repitió tantas veces que quería retirarse en Alianza Lima, por ejemplo. No es su obligación, pero si lo declaras permanentemente y es tu última opción, ¿qué te dicen las señales?”, volvió Michael Succar.

Esto piensa el periodista deportivo sobre el rechazo del delantero a Alianza Lima. (Video: Al Ángulo).

PEDRO GARCÍA, EL MÁS CRÍTICO CON PAOLO GUERRERO

“Hace mucho tiempo Paolo Guerrero está mal asesorado . Por su estado actual, él tenía mucho más por recibir de Alianza, que para dar al club. En esa línea debió ser inteligente. Ese razonamiento, que excede a lo económico, debió acompañarlo”, señaló Pedro García.

“No todo es plata. La gente que asiste a Paolo siempre pregunta: ‘cuánto hay’. Si vas a un comercial, obviamente negocias. No es secreto que cuando se hizo una película de la selección, y hablaron varios jugadores (Gallese, Advíncula, Aquino, etc.), la respuesta de la gente que rodea a Paolo pidió plata para hablar. Esas cosas no puedes cobrar”, reveló.

“Si arreglaba con Alianza, así en una pierna, hubiese ofrecido un acto de amor que el público nunca habría terminado de agradecerlo. Se la perdió. Esto la gente no lo olvida”, cerró periodista deportivo en ‘Al Ángulo’.

