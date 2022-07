Guido Bellido exige máxima sanción para ronderos de Pataz que torturaron y secuestraron a mujeres

Guido Bellido se pronunció sobre el caso de las siete mujeres secuestradas y torturadas por rondas campesinas en Pataz, La Libertad. | Foto: Composición (Infobae Perú)

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció sobre el caso de 7 mujeres que fueron retenidas por las rondas campesinas de la provincia de Pataz en La Libertad. Rechazó la violencia y solicitó “una sanción ejemplar” para los sujetos que estarían usando “indebidamente” el nombre de las rondas campesinas.

El parlamentario hizo conocer su opinión a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un hilo con el testimonio de una de las mujeres, que aseguraba haber sido golpeada con su hija.

“Rechazamos todo tipo de violencia contra la mujer, así como el uso indebido del nombre de una organización que fue trascendental para superar el terrorismo. Exhortamos se inicie las investigaciones del caso y se sancione ejemplarmente a los responsables”, publicó en su red social.

Se recuerda que la última semana se divulgó un video y las denuncias de que ronderos en una comunidad de la región de La Libertad habían secuestrado a un grupo de mujeres, acusándolas de ejercer brujería. Las torturaron y golpearon para que confiesen el supuesto crimen.

MUJERES FUERON LIBERADAS DESPUÉS DE 10 DÍAS

La Defensoría del Pueblo dio a conocer de la liberación de las 7 mujeres que habían estado retenidas por las rondas campesinas en Pataz. Esto se llevó a cabo a las 3 de la mañana de este martes 12 de julio.

Las mujeres se negaron a pasar por el médico legista para conocer el estado de su salud por temor y porque lo único que querían era llegar a casa y estar con sus familias.

“Todas están liberadas, seis mujeres, ya no queda más nadie detenida”, confirmó el subprefecto distrital Isaías Gonzáles Vega.

El subprefecto indicó que en la reunión no se habló sobre la exigencia de las rondas de que las mujeres abandonen el distrito tras ser liberadas.

José Luis Agüero, jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, aseguró que las mujeres acusadas de hechicería y retenidas por las rondas campesinas del distrito de Chillia han sido torturadas.

¿CUÁL FUE EL ARGUMENTO DE LOS RONDEROS?

Manuel Quijano, presidente de la Central Única de Rondas de Chilia, aseguró que el grupo de ronderos se vio “presionado” a capturar a las mujeres por una multitud de personas que pedía “una sanción ejemplar” por supuestamente haber cometido actos de hechicería.

Sin embargo, indicó que la organización iniciará una investigación para identificar a las personas que aparecen en los videos.

| Foto referencial: IIDS

DEFENSORÍA SOSTIENE QUE RONDEROS TORTURARON A MUJERES ACUSADAS DE BRUJERÍA

José Luis Agüero manifestó que las mujeres habían sido obligadas a realizar una sanción denominada “cadena ronderil”, que consistiría en castigos físicos y no solo trabajos comunitarios.

“El prefecto acaba de decir que la cadena ronderil que están haciendo estas mujeres constituiría en hacer trabajo social, pero eso no es así. La cadena ronderil que se ha estado realizando es una sanción que consiste en hacer vigilia a los castigados, en este caso las dos mujeres, de día y de noche. Las pasan por comunidades y las castigan. Las desnudan, les ponen ortiga en el cuerpo, muchas veces con el látigo. No es que hagan trabajo social, eso no es verdad”, dijo el viernes por la noche a RPP Noticias.

Indicó que los familiares de las mujeres acusadas han presentado a la Defensoría del Pueblo imágenes que evidenciarían “maltratos degradantes y humillantes” e incluso “tortura” por parte de las rondas campesinas.

“Las rondas juegan un papel muy importante. (...) El derecho que ellos tienen llega hasta el derecho de otros y no se puede realizar este tipo de actos como se ha visto en los videos donde las mujeres están colgadas de una viga o están siendo agredidas con látigo”, señaló al medio.

VIDEO RELACIONADO: RONDEROS SECUESTRARON Y TORTURARON A MUJERES

Ronderos secuestran, torturan y azotan a mujeres acusadas de ser 'hechiceras' | VIDEO: ATV

SEGUIR LEYENDO