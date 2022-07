Carlos Galván opinó de Andy Polo: “Hay jugadas de él que vi en Estados Unidos y acá nunca lo intentó”

Carlos Galván habló sobre el rendimiento de Andy Polo en Universitario.

Universitario de Deportes no tuvo un gran inicio en el Clausura y empató 1-1 con Academia Cantolao. Desde lo colectivo no ha mostrado su mejor versión y tampoco tiene grandes individualidades. Por este motivo, Carlos Galván habló sobre el nivel de uno de los extremos del club ‘merengue’. Andy Polo no viene destacando desde su regreso al fútbol peruano y el argentino no entiende el por qué.

En el programa de ‘Embajadur Crema’, los panelistas y exjugadores de la ‘U’ hablaron sobre el presente de los extremos del conjunto de Carlos Compagnucci. “No digo que estén mal o bien, pero a mí no me molestaría que Polo agarre, tiene la facilidad no me vas a decir que no, y encare aunque falle. ¿Tú te vas a molestar porque está encarando?”, inició Carlos Orejuela.

Carlos Galván se sumó a la conversación y manifestó lo siguiente: “Hay jugadas de Polo que vi en Estados Unidos, que juega de izquierda encarando por derecha, le mete un ‘fierrazo’ clavándola al ángulo y lo hizo varias veces. Acá nunca lo intentó y eso me resulta raro. Acá, supuestamente, él puede superar a cualquier defensor. El fútbol es muy lento para Andy Polo”.

Carlos Galván habló sobre la falta de encarar de Andy Polo en la 'U'.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario dejó escapar dos puntos ante Academia Cantolao y tendrá que voltear la página lo más rápido posible si quiere pelear el Clausura. Este fin de semana volverá a ser local, debido a que la Universidad San Martín no contaba con estadio por el cierre del Alberto Gallardo y la ‘U’ le alquiló el Monumental.

El partido entre ‘cremas’ y ‘santos’ arrancará desde las 3:30 p.m. del sábado 16 de julio. El conjunto de Santa Anita tampoco llega de la mejor, ya que cayó goleado 4-0 por Binacional en Juliaca y sigue en los últimos lugares del acumulado. Por su parte, el club ‘merengue’ deberá aprovechar el mal momento de su rival para sumar de a tres y comenzar a escalar posiciones.

