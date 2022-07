Carlos Compagnucci: qué dijo el DT de Universitario sobre el duro empate con Cantolao en el inicio del Clausura

Carlos Compagnucci habló sobre el empate de Universitario con Cantolao.

Carlos Compagnucci confesó que está dolido por el empate de Universitario de Deportes con Academia Cantolao en la fecha 1 del Torneo Clausura. La ‘U’ no pudo en casa y se mantiene alejada de las primeras posiciones de la tabla acumulada. El DT argentino contó sus sensaciones en la rueda de prensa post partido y explicó las variantes a lo largo del mismo.

“Lógicamente el resultado no es el que se esperaba porque siempre cuando uno plantea un partido, busca ganar y sumar los tres puntos sobre todo en el inicio del torneo para nosotros iba a ser importante. Jugamos en nuestra casa con nuestra gente. La idea fue esa. Tuvimos un buen primer tiempo y en el segundo el rival fue superior”, inició en rueda de prensa el DT gaucho.

“No me voy preocupado, me voy dolido por no haber ganado. Hacemos un gol al inicio del partido y a los dos minutos nos empataron. No pudimos sostener eso que nos hubiera dado más aire al final del partido. Creo que el equipo hasta dando pasos hacia adelante”, complementó.

Carlos Compagnucci habló sobre el empate de Universitario con Cantolao.

LOS CAMBIOS CON CANTOLAO

Carlos Compagnucci trató de ganar el partido desde el banco y las modificaciones, en su mayoría, dieron resultados, pero no alcanzó para llevarse una victoria en el estadio Monumental. Ingresaron Rodrigo Vilca y Hernán Novick por los extremos Alberto Quintero y Andy Polo. Se vio una mejoría y el uruguayo estuvo cerca de marcar el segundo, no obstante su remate impactó en el palo.

Esto dijo el estratega sobre las variantes: “No voy a hacer valoraciones personales públicamente de los jugadores. Antes de mi llegada yo vi partidos y casi siempre esos futbolistas jugaban en esas posiciones. Tenemos buen pie con ellos, lo que intenté cuando entró Hernán era tener un mejor pase arriba. Polo y Quintero hicieron las cosas bien. La idea es tratar de sostenerlo más tiempo”.

Foto:@LigaFutProf

¿HABRÁN MÁS FICHAJES?

La posición que más se reforzó en la llegada de Carlos Compagnucci fue el mediocampo, algo similar a lo que ocurrió con Gregorio Pérez a inicios del 2022. Llegaron Jordan Guivin y Claudio Yacob para lo que resta de la Liga 1. El argentino volvió a ser consultado si habrá más incorporaciones a poco del cierre del libro de pases.

“Hemos tratado de incorporar en las diferentes líneas, pero no se ha podido. No pudimos, simple. Hubo situaciones en la que hemos estado negociando y no se llegó a buen puerto. Yo siempre digo si tengo un buen futbolista, aunque el puesto esté ocupado, a mi me gusta tenerlo después creo que habrá competencia en el plantel. Si había alguien que tenía posibilidad de venir, no nos eligió en su momento. He entrenado 20 días con el equipo y me siento satisfecho”, respondió.

UNIVERSITARIO VS CANTOLAO

Universitario de Deportes abrió el marcador desde muy temprano en el Monumental. Para ser exactos, a los 2 minutos, Piero Quispe jugó con Alberto Quintero por la banda derecha y este sacó un centro con mucha precisión y dirección al punto de penal. Ahí apareció Alex Valera para romperle el arco a Christian Limousin.

Como dijo Carlos Compagnucci, la ‘U’ no lo pudo sostener y se dejó igualar rápidamente. El árbitro cobró un penal por mano de Alfonso Barco. Rodrigo Pastorini lo cambió por gol y marcó el 1-1 a los 4′. Finalmente, se repartieron los puntos en la primera jornada del Clausura.

SEGUIR LEYENDO