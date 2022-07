¿Qué es la escarapela y en qué lado se coloca?

¿En qué lugar va la escarapela? Conoce más sobre este símbolo popular entre los peruanos. (GOB.PE)

En el mes de julio se celebran las Fiestas Patrias en Perú, temporada en la que se resalta el patriotismo y el amor por la tierra nacional al conmemorarse la independencia de nuestro país. Muchos de nosotros estamos asociados a los símbolos patrios, ya que aparecen en las calles peruanas que son vestidas de rojo y blanco.

SI hacemos un viaje al pasado, muchos de nosotros podemos recordar que usábamos -de manera obligatoria- un objeto pequeño en el pecho. Se trata de la escarapela, que pese a los años, sigue siendo uno de los elementos que representa al patriotismo.

También te puede interesar | ¿En qué distritos será obligatorio colocar la bandera del Perú?

¿QUÉ ES LA ESCARAPELA?

El diccionario de la lengua española nos permite conocer las siguientes definiciones oficiales para la palabra “escarapela”. Se trata de una “divisa compuesta de cintas por lo general de varios colores, fruncidas o formando lazadas alrededor de un punto , que se usa como distintivo, colocada en el sombrero, morrión, etc., o como adorno”.

Escarapela. (GOB.PE)

¿QUIÉN FUE EL CREADOR DE LA ESCARAPELA DEL PERÚ?

De acuerdo a un artículo publicado por el Congreso; en este se explica que, durante su protectorado, Don José de San Martín fue el responsable que estableció a la bandera, escucho, himno y escarapela como símbolos patrios.

La escarapela, es un distintivo personal que se usa siempre en fiestas cívicas.

Ésta fue instaurada como símbolo distintivo de la nación peruana en el numeral 5ª del Decreto de 25 de febrero por Simón Bolívar como de color blanco y encarnado, interpolados.

Según el artículo 85 de la Constitución de 1979 no estableció como símbolo patrio a la escarapela, en el cual se derogó lo dispuesto en 1826.

“El único símbolo de la Patria que sobrevive a nuestros días tal como fue concebido por primera vez, aunque con algunas modificaciones y una cuestionada estrofa apócrifa, es el Himno Nacional estrenado por primera vez la noche del 24 de Setiembre de 1821″.

Escarapela. (GOB.PE)

¿POR QUÉ LA ESCARAPELA NO ES UN SÍMBOLO PATRIO?

Aunque muchos consideramos que forma parte de los símbolos patrios del Perú, a causa de su popularidad y uso, esto no es del todo cierto. La Constitución no la considera como un objeto oficial. Aunque el Congreso presentó un proyecto para que sea aceptada en este grupo, no ha sido aceptada como tal.

Entonces, ¿qué es? Bajo el contexto explicado anteriormente, la escarapela de Perú es un distintivo nacional para los peruanos.

Escarapela. (GOB.PE)

¿CÓMO SON LOS COLORES DE LA ESCARAPELA?

Los colores de la escarapela están asociados a los que forman la bandera peruana, resaltándose el rojo y blanco. Es de un tamaño pequeño, aunque para la decoración de ambientes, existen algunas piezas de cartón -o materiales similares- para exponerse en ventanas, paredes o puertas.

¿DÓNDE SE COLOCA LA ESCARAPELA?

Para representar el amor por la tierra que nos vio nacer, este objeto se ubica a la altura del pecho, exactamente en el lado izquierda. Por lo general, existen de dos materiales, de tela o metal. Ambos poseen un imperdible que se usa para ajustarse a las prendas.

¿Cuánto cuesta la escarapela en Perú? En las tiendas de a pie o en las librerías, el precio de la escarapela es de S/ 1.50 a S/ 2.50; el monto a pagar dependerá del material que se elija.

Sus versiones en cartón pueden llegar a costar entre S/ 4.00 a S/ 10.00

Seguir leyendo