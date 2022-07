Mariel Ocampo, reconocida actriz peruana participará en producción de Televisa y Univisión llamada María Félix

Hablar de Mariel Ocampo es referirse a una reconocida actriz peruana que desde hace 15 años se fue a México sin planearlo solo por amor y producto de ello fue mamá de una linda niña que ahora tiene 9 años. Con una carrera exitosa en nuestro país, donde es recordada en Lima por su participación en las series “1000 Oficios” y “Así es la vida”, donde interpretó a “Cassandra”. Ella se hace un camino en ese competitivo mercado y a base de su talento ya ha tenido grandes participaciones en reconocidas producciones mexicanas como “La Rosa de Guadalupe” o “Como dice el dicho”.

Mariel Ocampo estudió actuación en la CEA (Centro de Estudios Artísticos de Televisa), y ahora le cuenta a Infobae sobre sus nuevos proyectos de actuación que sin duda dejarán en alto el nombre del Perú.

“Este 21 de julio se estrena la serie Maria Félix por la plataforma BeatStream producida por Televisa y Univisión, lo cual me pone muy contenta porque son 8 capitulos y yo participo en el segundo capítulo. La serie se estrena en México y Estados Unidos”, comenzó diciendo Mariel Ocampo a Infobae.

Luego, Mariel Ocampo dio detalles sobre su personaje en esta reconocida producción internacional. “Mi personaje se llama Magnolia Rivas Negrete y es una señora de 40 años que tiene una relación con Ernesto Alonso y justo en ese momento él conoce a Maria Félix cuando van al cirujano plástico de la época y son unas escenas bonitas e importantes, la verdad que me siento feliz por esta oportunidad”, reveló la actriz peruana a este medio.

“Aparte que esta serie está dirigida por Mafer Suárez, hermana de Ceci Suárez y tenía muchas ganas de que conozca mi trabajo y que me pueda dirigir. Agradecida por la oportunidad que siempre me da Claudia Cuevas, que es coordinador de reparto. Yo ya he tenido la oportunidad de trabajar con Claudia en la “Usurpadora” y en la telenovela protagonizada por Gabriel Soto, “Te acuerdas de mí””, agregó.

La recordada actriz de “1000 Oficios” y “Así es la vida” no ocultó su alegría por las oportunidades que viene logrando en México, puesto que no ha sido fácil, pero con su talento y profesionalismo se ha ganado un espacio en el competitivo mundo de la actuación: “Estoy contenta, puesto que es la primera serie que estoy haciendo con Televisa y Univisión para la plataforma BeatStream y se van a ver los dos primeros capítulos, y yo imagino que semanalmente se irán dando los demás capítulos. Me siento orgullosa y muy agradecida con el trabajo. Además, sigue mi participación en “Como dice el dicho” y “Rosa de Guadalupe” y considero que uno siempre tiene que estar agradecida del trabajo. No es fácil y es muy difícil porque la competencia es feroz y yo creo que en general cuando un peruano se abre un camino afuera hay que aplaudirlo y no atacarlo”, comentó Mariel Ocampo a Infobae.

Justamente, Mariel Ocampo nos dio detalles sobre su próxima aparición en “Como dice el dicho”: “Este mes estoy al aire el 12 de julio”, sentenció la actriz a este medio.

