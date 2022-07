Hernán Novick habló en su regreso con Universitario: “Estaba con muchas ganas de volver, pero se toma con dolor”

Hernán Novick lleva 7 partidos disputados con Universitario en la Liga 1 2022. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes consiguió un empate en condición de local ante la Academia Cantolao en un duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Este resultado impidió que los ‘cremas’ empiecen con el pie derecho en el segundo torneo del año ante un rival que le plantó la cara en el estadio Monumental. Sin embargo, una de las noticias positivas que pueden sacar es el regreso de Hernán Novick, quien precisamente habló de ese tema y también de lo que significó esta amarga igualdad.

Antes de eso, el volante quiso mandarle un saludo a su padre, quien según cuenta, es la persona que estuvo con él en todo momento, desde su etapa formativa hasta en la actualidad. “Primero quería saludar a una persona especial que desde chico siempre estuvo en la grada, viéndome en todos los partidos, en las buenas y en las malas. Hoy mirándome seguro desde Uruguay. A mi papá que es el Día del Padre, primero quiero mandarle un saludo”, aseguró en declaraciones para GOLPERU al término del encuentro.

Ahora, sobre su vuelta con la camiseta ‘merengue’, confesó haber estado optimista por el inicio de un nuevo certamen como lo es el Clausura, aunque no hayan podido vencer al ‘Delfín’ en casa. “ Fue mucho tiempo, estaba con muchas ganas de volver. Hoy era un nuevo inicio en el Clausura. Estábamos muy ilusionados. Si bien no fue el mejor arranque porque perdimos 2 puntos y en casa no podemos perder puntos. No nos queda de otra que salir campeones del Clausura. Vamos a seguir trabajando para levantar esto”, señaló.

Y es que el último encuentro del ‘charrúa’ con el equipo fue en un partido para el olvido: en la goleada en contra ante Alianza Lima en el coloso de Ate el 17 de abril. En aquella oportunidad, también fue el último del técnico Álvaro Gutiérrez. Después, bajo el mando de Jorge Araujo no ha tenido esa continuidad que necesitaba para exhibir su máximo potencial, en parte por algunos problemas físicos, y también por la inclusión de Piero Quispe, quien a sus 20 años busca consolidarse en el plantel ‘estudiantil’.

Del mismo modo, el ‘Mago’ reveló sus sensaciones por ese largo tiempo de ausencia y recordó las enseñanzas de su padre. “Lo tomé trabajando. No queda de otra. Mi papá me enseñó así, que con el sacrificio se logran cosas, así que hay que seguir por ese camino que seguro todo el grupo va a sacar esto”, contó.

FUTURO EN LA ‘U’

En esa línea y ante la escasez de minutos, el nombre de Novick empezó a sonar para salir en este mercado de pases, algo que él descartó rotundamente. “Nunca hubo esa posibilidad. Yo estoy muy contento acá, muy tranquilo. Tengo muchas ilusiones de poder lograr un título con esta camiseta, así que estoy muy comprometido como siempre acá en la ‘U’”, comentó.

RESULTADO CON CANTOLAO

Por otro lado, si bien mostró una desazón propia del empate, considera que tienen que mejorar en adelanta para enrumbar su camino. “ Este momento se toma con dolor , pero sabiendo que con sacrificio, con muchas ganas, haciendo lo que tenemos que hacer en el día a día vamos a poder levantar esto”, dijo.

Finalmente, el futbolista de 33 años se quedó con las ganas de marcar su gol, pues cuando faltaban 10 minutos para que culmine el compromiso, estrelló un remate en el palo, que pudo haber sido el 2-1 a su favor y la victoria definitiva. Sin embargo, esto no sucedió la paridad fue su máximo premio

“Sí, una lástima porque más que nada precisábamos de esos 3 puntos, pero creo que nos faltó un poquito de suerte, de terminar mejor las jugadas para llevarnos los 3 puntos hoy”, cerró.

