Alex Valera: frustración y molestia por amargo empate de Universitario ante Cantolao

Alex Valera se mostró disconforme con el resultado de Universitario vs Cantolao.

Universitario de Deportes igualó 1-1 con Academia Cantolao en la fecha 1 del Torneo Clausura. El resultado no cayó bien en los jugadores y mucho menos en los miles de hinchas que asistieron al estadio Monumental. Alex Valera fue uno de los integrantes del equipo ‘crema’ que mostró toda su molestia por el empate con el ‘Delfín’ hasta ‘guapeo’ a sus compañeros.

La ‘U’ volvió a demostrar falencias y no pudo conseguir una victoria en condición de local. Por este motivo, los rostros del comando técnico y futbolistas del conjunto ‘merengue’ no fueron los mejores. Primero, Carlos Compagnucci fue captado con la mirada pérdida. Y es que el argentino no ha podido conseguir buenos resultados en sus primeros tres partidos. Solo sumó cuatro puntos de los nueve disputados.

Luego, las cámaras de GOLPERU enfocaron a Alex Valera mirando hacia el piso. Rodrigo Vilca también no mostraba un buen semblante. Los jugadores de Universitario se juntaron en la media cancha y es ahí cuando el exdelantero de Deportivo Llacuabamba se les acercó. Al parecer el ‘nueve’ les decía “era hoy” y movía la cabeza. Claramente no estaba contento por sumar un punto.

El delantero terminó muy molesto con el resultado ante Cantolao. (Video: GOLPERU).

Alex Valera fue el más destacado de la ‘U’ ante Cantolao. El atacante abrió el marcador en los primeros minutos. Piero Quispe jugó para adelante con Alberto Quintero, quien realizó un centro preciso para que el futbolista de 26 años aparezca y defina de gran forma con una especie de tijera. El portero Christian Limousin no tuvo tiempo para reaccionar.

Lastimosamente para los intereses de Universitario, el ‘Delfín’ igualó muy rápido el partido. En un ataque por la banda izquierda, ganó un penal por una mano de Alfonso Barco. Rodrigo Pastorini tomó el balón, decidió pegarle al primer palo y la mandó a guardar. José Carvallo no estuvo cerca de atajar el disparo del uruguayo. El delantero celebró su tercera anotación consecutiva.

