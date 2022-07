Prince Koranteng Amoako, el primer y único africano en jugar la Copa Libertadores con Sporting Cristal

Prince Amoako jugó en Sporting Cristal entre 1997 y 1998. | Foto: Difusión

Sporting Cristal es uno de los pocos clubes peruanos que más ha destacado a nivel internacional. Al igual que Universitario de Deportes en 1972, los ‘celestes’ quedaron subcampeones en la Copa Libertadores de 1997. Y hizo con un gran equipo, que tenía en sus filas al futbolista Prince Koranteng Amoako, quien se convirtió en el primer y único africano en jugar una final del máximo torneo continental. Conozcamos su historia.

Antes que todo, es importante mencionar que el elenco ‘rimense’ tuvo una de sus mejores épocas en los 90′s. Empezó en 1994 de la mano de Juan Carlos Oblitas: se hicieron con el título nacional con un plantel conformado por destacados futbolistas como Jorge Soto, Nolberto Solano, Julinho, Roberto Palacios, entre otros más.

Ahora, el nivel de ese equipo era tan alto que fue apodado la ‘Máquina Celeste’, en parte por las 113 anotaciones y los 30 duelos ganados de 38 jugados. En la siguiente temporada, la situación fue mejor aún, pues se hizo con el trofeo de campeón tras sumar 96 unidades, 12 más que el segundo, Alianza Lima. Pero en 1996, el barco ‘cervecero’ cambió de mando y Sergio Markarián fue el que se encargó de continuar por la senda gloriosa en el Perú y alzó la copa del campeonato local, en lo que fue un histórico tricampeonato.

En 1997, la consigna era seguir por ese camino ilustre y buscar mejorar las prestaciones a nivel continental, tomando en cuenta que las últimas temporadas había sido eliminado en octavos y cuartos de final. Prácticamente, el plantel fue el mismo del año anterior, aunque se sumaron figuras posteriores como Luis Alberto Bonnet, Carlos Zegarra y Prince Amoako.

El ghanés fue uno de los elementos más importantes, pero que no destacaba precisamente por su técnica prodigiosa, sino más bien por su buen estado físico, que le colocaba entre los más resistentes del elenco ‘bajopotino’.

Prince Amoako en un partido con Sporting Cristal en 1997. | Foto: Difusión

INICIOS Y LLEGADA AL PERÚ

Pero su llegada fue atípica, ya que entre 1993 y 1996 había jugado en equipos de su país como Dawu Youngstars y Asante Kotoko. Además, venía de ser uno de los mejores de su selección preolímpica y tenía la intención de encontrar un lugar donde pueda tener mayor continuidad con un nivel sostenido.

El representante de jugadores, Juan Domingo Pinieri, le hizo probar suerte en el fútbol argentino, pero algunos inconvenientes por la salida del entrenador de turno frustraron esta experiencia. En eso, el agente tomó la decisión de llevarlo a Universitario de Deportes. Sin embargo, el técnico serbio, Iván Brzic, en conjunto con el presidente Alfredo González, desistieron de su contratación al “no considerarlo bueno”.

De pronto, como Pinieri era también el mánager de Nolberto Solano, Amoako pudo pasar una prueba con Sporting Cristal. Luego de varios días de entrenamientos, el volante fue considerado para un amistoso en Cerro de Pasco, en donde llegó a sobresalir por su resto físico, que le permitió desenvolverse sin necesidad de oxígeno.

Esto convenció a la dirigencia para apostar por su fichaje. De hecho, el mismo jugador lo recordó en una entrevista para ONCE. “El presidente Francisco Lombardi se me acercó y me dijo: ‘Prince, puedes traer a tu familia para que vivan contigo acá'. Yo le dije claro que sí. A los pocos días ya estábamos instalados y yo era un nuevo integrante de ese equipo soñado que era Sporting Cristal”, aseguró. A pesar de que venía de un país donde se hablaba el inglés, el lenguaje universal del fútbol fue un factor a su favor para la adaptación al cuadro ‘celeste’ y al Perú en sí.

PARTICIPACIÓN EN COPA LIBERTADORES

Ya en la competencia internacional, el combinado ‘rimense’ logró superar la fase de grupos como tercero y tras obtener 8 puntos, por detrás de Gremio y Cruzeiro de Brasil. En esta etapa, Amoako no fue titular y tampoco fue considerado entre los convocados, ya que el mediocampo estuvo conformado por Alex Magallanes, Pedro Garay, Erick Torres y Jorge Soto, quienes se mostraron muy sólidos en esa zona.

A partir de los octavos de final ante Vélez Sarsfield recién empezó a ser tomado en cuenta. En el duelo de Lima, ingresó a los 55 minutos por Alfredo Carmona. Lo mismo sucedió en Liniers, cuando entró a los 60 minutos por Magallanes para darle frescura a un equipo que venció con el gol de Soto a los 88′.

Contra Bolívar en los cuartos de final fue su primer partido como inicialista. Fue un 2-1 en contra y Prince jugó hasta los 58 minutos, momento en el que Bonnet saltó al campo y tiempo más tarde convertiría el único gol del conjunto peruano.

Pero en la vuelta, el ghanés se cobraría la revancha y no solo sería parte del once titular, sino que también selló su nombre en el marcador. Solano y el ‘Camello’ habían marcado los dos primeros tantos, pero en la tercera conquista, ‘Ñol’ le metió un pase quirúrgico al africano para que corriera y anotara su gol con un zurdazo.

El volante ghanés marcó el tercero en la victoria de Sporting Cristal. | Video: gloriosodelos90s

El siguiente encuentro fue contra Racing Club y el volante volvería a formar parte del equipo principal, aunque hasta los 69′. Esta vez la suerte no estuvo del lado de la escuadra del Rímac, ya que perdieron 3-2 en Argentina.

Para el partido en el Estadio Nacional, también fue titular, pero el nacido en Acra vivió un episodio oscuro: fue expulsado a los 88′ luego de que en su cambio fuera interceptado verbalmente por jugadores argentinos que le dijeron de todo y reaccionó con un empujón. El árbitro le sacó la tarjeta roja directa, con lo cual se perdería la ida de la final tras haber acabado 4-1. El ‘Coyote’ Rivera fue otro de los expulsados por una situación similar, mermando así a los ‘bajopontinos’.

El futbolista africano vio la tarjeta roja en el duelo de vuelta ante los argentinos. | Video: Jwasc92Futbol

En el coloso limeño, el marcador quedaría igualado sin goles, por lo que todo se definiría en Belo Horizonte. Amoako volvería al titularato tras su fecha de suspensión y disputaría un cotejo muy cerrado y con pocas llegadas a las áreas. Fue cambiado a los 57 minutos por Alfredo Carmona. Al final, el gol de Elivélton destrabó el desarrollo y le dio el máximo título continental de clubes a los brasileños.

En el Campeonato Descentralizado, los ‘celestes’ terminaron en segundo lugar por detrás del ganador Alianza Lima. Markarián había dejado de ser el técnico meses después de aquella hazaña internacional que no volvió a ocurrir.

A pesar del desenlace en el torneo local, Prince recordó esta etapa de la Libertadores como uno de los mejores momentos de su vida. “Aunque me habían expulsado igual fue una gran alegría clasificar a la final de una Copa Libertadores, creo que hasta hoy soy el único africano que ha tenido la oportunidad de disputarla. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese Sporting Cristal que era un equipo con una calidad increíble ”, reveló para el mencionado medio.

Sporting Cristal y el equipo con el que jugó en la Copa Libertadores de 1997 con Prince Amoako. | Foto: Difusión

Un año después, su carrera fue en ascenso y pasó a Deportivo Municipal, hasta llegar a Argentina (Talleres de Córdoba), España, (Granada), Grecia (Nafpaktiakos Asteras FC), Rusia (Saturn) y cerrar su carrera en Asante Kotoko de Ghana.

DATO:

Cabe mencionar, que en la actualidad, Prince Amoako vive en Estados Unidos, donde cumple el rol de formador de niños en un colegio, academia y un equipo africano de fútbol.

