Golazo madrugador de Alex Valera para el 1-0 en Universitario vs Cantolao por Liga 1

Alex Valera es el hombre gol de Universitario y ha respondido con creces desde su fichaje el 2021. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de local ante la Academia Cantolao en un duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Desde el inicio, los ‘cremas’ se mostraron incisivos en el ataque y con la consigna de ir en busca de la victoria de una manera agresiva. En ese sentido, Alex Valera anotó un golazo con un golpeo de primera para poner el 1-0 parcial para su equipo en el estadio Monumental de Ate.

Esta acción se llevó a cabo cuando el encuentro transcurría apenas un minuto. El cuadro dirigido por Carlos Compagnucci tuvo la intención de desconcentrar a la zaga del ‘Delfín, algo que consiguió. Alberto Quintero, que tenía la pelota desde la banda derecha, ejecutó un centro preciso para el delantero peruano, quien en un principio le ganó la marca al zaguero José Ramírez, vio la pelota un poco larga, por lo que para impactarla, ejecutó una acrobática maniobra en área rival para marcar esta auténtica anotación y darle la ventaja a su equipo.

El delantero madrugó a Cantolao por Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Con esta diana, el atacante de 26 años alcanzó los 11 goles en el torneo local, tomando en cuenta que en el Apertura convirtió 10 y fue uno de los máximos anotadores del medio. Asimismo, es la segunda que anota de forma consecutiva, pues también se hizo presente en el marcador en el triunfo ante UTC en el mismo escenario. En aquella ocasión, sirvió para que los ‘merengues’ mantengan los 3 puntos en casa y pudieran cerrar el prirmer torneo del año en lo más alto posible, ya que culminaron en la casilla 9 con 28 unidades, lejos de los puestos de consagración.

CARLOS COMPAGNUCCI EN UNIVERSITARIO 2022

Hace dos fechas, Carlos Compagnucci fue nombrado como nuevo entrenador de los ‘estudiantiles’ luego de la salida de Jorge Araujo, quien bajó a la Reserva para continuar con su apuesta con los jóvenes valores del club. En esa línea, el argentino lleva 2 partidos dirigidos, de los cuales perdió ante Sport Huancayo en ‘La Inconstratable’ y ganó ante los cajamarquinos.

Pero en su llegada, uno de los temas con los que tuvo que lidiar fue el momento anímico de Alex Valera, que venía de fallar un penal con la selección peruana ante Australia en el repechaje. Al comienzo no lo conocía y tenía que tratarlo en el día a día. No obstante, con el correr de los entrenamientos, pudo ver ‘in situ’ sus cualidades futbolísticas y sacar una conclusión. “Es un futbolista que me ha sorprendido mucho. Lo conocía poco. Lo empecé a ver en este último tiempo y me sorprende su capacidad, fortaleza, como entrena. Me parece un delantero con un futuro importante. Ojalá que con nosotros pueda seguir creciendo”, comentó en conferencia de prensa previo al compromiso con los ‘porteños’.

