Balean a madre e hija por robarles 20 mil soles a la salida de entidad bancaria en Huacho

La delincuencia sigue afectando diversas zonas del país sin que nadie pueda detenerlo. El último miércoles, se registró en la ciudad de Huacho, un nuevo asalto a mano armada protagonizado por dos marcas que balearon a dos mujeres a la salida de una conocida entidad bancaria.

Según los primeros reportes, la joven, de nombre Lucero Tapias y su madre, fueron interceptadas por estos delincuentes, quienes las abordaron en una moto lineal. De acuerdo a lo que contaron las víctimas, ambas habían ido hasta las oficinas del banco para retirar 20 mil soles, producto de la venta de un terreno.

Al salir del establecimiento bancario, decidieron tomar un mototaxi para dirigirse a su hogar. Sin embargo, a los pocos minutos de realizar dicha operación y al tomar el vehículo menor, dos sujetos les cierran el paso al chofer y las hacen bajar para robarles el dinero.

“Yo me empecé a defender porque me estaba jaloneando, justo había comprado un cucharón y con eso empecé a pegarle. Al momento que yo cogí la cartera de mi mamá para que no se la llevara me disparó en la pierna”, contó Lucero muy nerviosa por la situación que le tocó vivir.

La joven, asegura que ella y su madre fueron muy cautelosas al momento de dirigirse al banco, incluso, manifestaron que no le habían contado a nadie de estos movimientos que realizarían. Por ello, Lucero no duda de que el “soplo” habría venido desde el mismo banco, ya que manifiesta que se demoraron demasiado para brindarle el dinero a su señora madre.

Actitud sospechosa en el banco

La madre de la víctima también corrobora la versión de que algo extraño pasó dentro del banco al momento que realizaron el cobro del cheque por los 20 mil soles, por lo que sospechan que la información a los “marcas” habría venido desde adentro del banco.

“Cuando yo me dirigí a cobrar mi cheque, vi que la persona que me atendió se llevó mi cheque con mi DNI a otro lugar. Ahí empecé a sospechar lo peor. Tenía un presentimiento de que algo no estaba bien ”, expresó la madre de Lucero.

Cabe mencionar que la joven aún tiene la bala alojada en la pierna, la cual tendrá que ser intervenida en las próximas horas para iniciar con su recuperación.

Según contaron las afectadas, el dinero que habían cobrado era producto de la venta de un pequeño terreno de caña de azúcar, el cual estaba destinado para los pagos de algunas deudas y mejoras en su vivienda. Ahora, aseguran que ahora tendrán que solicitar un crédito para costear los gastos médicos.

Ambas mujeres solicitaron el apoyo de la Policía Nacional del Perú para iniciar con las investigaciones y saber cómo es que estos delincuentes sabían de la existencia del dinero, pese a que ellas no contaron a nadie de los movimientos bancarios que realizarían.

Por lo pronto, los agentes policiales han tomado la denuncia de las ciudadanas y aseguran que las cámaras de seguridad de la zona serán vitales para conocer el rostro de los hampones.

VIDEO RECOMENDADO

Dos ambulancias y los vehículos del personal médico fueron totalmente desmantelados, a metros del nosocomio. Denuncian la falta de seguridad en la zona. | VIDEO: ATV Noticias