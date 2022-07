Sutep anuncia huelga si Pedro Castillo no destina el 6% del PBI al sector Educación

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro anunció que están evaluando realizar un paro a nivel nacional.

En diálogo con RPP, fundamentó que esta medida estaría siendo convocada en protesta por el incumplimiento de compromisos de parte del gobierno de Pedro Castillo.

“Estamos evaluando esta decisión (ir a la huelga) y este día (Día del Maestro) es bueno para ratificarse en ello, en atención al abandono, a la desatención e incumplimiento de compromisos de parte del Gobierno”, expresó el vocero del Sutep.

En ese contexto, criticó la labor del actual ministro de Educación, Rosendo Serna, calificando de poca o nula su gestión.

“Lo que resalta hoy el gobierno son logros que se han desarrollado en atención a leyes que se han emitido desde el Congreso de la República, que han tenido el respaldo de la absoluta mayoría y que han estado en activo reclamo del Sutep”, enfatizó Lucio Castro.

PRINCIPALES DEMANDAS

Lucio Castro señaló que el gobierno del presidente Pedro Castillo está próximo a elaborar el proyecto de presupuesto para el año 2023, por lo que tiene la oportunidad de asegurar la promesa de 6% del PBI para este sector.

“Si no asegura en el proyecto el 6 % de PBI, si no asegura incremento de remuneraciones, si no garantiza el nombramiento de los maestros de manera anual, si no garantiza y promueve la modificación de artículos lesivos a los trabajadores contenidos en la Ley de Reforma Magisterial, si no ve la situación de cesantes y jubilados; va a parecer como un traidor y un continuador de políticas neoliberales”, aseveró.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Respecto al incremento de remuneraciones, indicó que lo que necesitan es la dignificación y calificó los aumentos de S/ 100 en marzo y noviembre como insuficientes. Agregó que en negociación colectiva se ha planteado el incremento de S/ 500 para docentes y auxiliares del país.

“El presidente de la República, que es maestro, que este día le sirva de reflexión y rectificación en el camino que ha desarrollado porque se ha alejado de sus compromisos electorales y lejano a los intereses de los trabajadores”, sostuvo el vocero.

En otro momento, precisó que la ley señala que la negociación colectiva se desarrolla con el sindicato mayoritario que en el Perú es el Sutep y no la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep).

SALUDOS POR EL DÍA DEL MAESTRO

En tanto, desde su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones reafirmó su compromiso de impulsar una reforma educativa para lograr el quinquenio de la educación.

“¡Feliz día, maestro! Mi homenaje a los profesores del Perú, quienes gracias a su vocación de servicio y enseñanzas, trabajan para construir mejores personas para nuestra sociedad. Reafirmo mi compromiso de impulsar una reforma educativa para lograr el quinquenio de la educación”, sostuvo el mandatario.

Pedro Castillo saludó a los maestros en su día

Mientras que el titular del sector, Rosendo Serna, agradeció el compromiso que tuvieron para el retorno a la presencialidad a fin de que los niños vuelvan a clases durante la pandemia de la COVID-19.

“Que todo el esfuerzo en estos dos años de pandemia, permitan el agradecimiento no solo del Ministerio de Educación sino también de la comunidad en pleno y de la sociedad”, expresó a través de la cuenta de Twitter del Minedu.

Ministro de Educación saludó por el Día del Maestro

