San Martín de Porres: motociclista atropella a mujer policía y se da a la fuga

Motociclista atropella a mujer policía y fuga, en San Martín de Porres

En el cruce de las avenidas Universitaria con la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres, una suboficial fue embestida y arrastrada por un motociclista que, para evadir el tráfico que se genera en la zona, invadió la ciclovía e impactó contra la agente policial, pero lejos de auxiliarla se dio a la fuga ante los reclamos de los testigos que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

La suboficial Diana Torres Nino quedó tendida en la pista y fue atendida por varias personas hasta que los paramédicos lleguen a atenderla y posteriormente fue trasladada al hospital de la Policía, donde se recupera de sus heridas.

“Los conductores de motocicletas, teniendo la certeza que esta vía es solamente para bicicletas, incurren en este tipo de infracciones afectando a los ciclistas y a los transeúntes toda vez que se entiende que esta vía es solo para el tránsito de bicicletas”, mencionó el coronel de la Policía Nacional, quien sostuvo que la joven policía cumplirá con el descanso médico respectivo.

En esa misma línea el vocero de la policía expresó que los ciudadanos no tienen educación vial y que hay un gran desconocimiento de las normas de tránsito. “Desgraciadamente no tienen conducta cívica, desconocen las normas, no respetan las reglas de tránsito y se generan estos accidentes en las diferentes vías”, recalcó.

En tanto la policía viene realizando las diligencias correspondientes para dar con la identidad y paradero de este motorizado que ha infringido la norma de G32 por lo que tendrá que pagar una multa de 362 nuevos soles y sería denunciado por darse a la fuga y abandonar a la víctima en peligro.

Durante un enlace en vivo realizado por ‘Buenos días, Perú' en la misma zona, se pudo evidenciar que pese a la presencia policial, conductores y motociclistas invaden la vía exclusiva para ciclistas.

En lo que va del 2022, la Policía Nacional ha puesto más de dos mil papeletas a motociclistas por invadir las ciclovías.

MULTAS A MOTOCICLISTAS

Las multas que más se imponen a los motociclistas en el Perú están asociadas a malas costumbres que adquieren los conductores y que ponen en práctica diariamente. Las más comunes son:

- Por no llevar el caso: Conducir una moto sin tener puesto el casco de seguridad, anteojos protectores o permitir que los demás ocupantes no lo lleven puesto. Esta multa es del tipo grave, con un valor de S/368 y 40 puntos en el récord del conductor. Además, tiene lugar la retención del vehículo.

- Manejar sin SOAT: Conducir sin SOAT físico, excepto que se cuente con certificado electrónico; o no portar el Certificado contra Accidentes de Tránsito; o que éstos no correspondan al uso del vehículo corresponda a una multa de S/368 con 20 puntos en el récord del conductor.

- Manejar sin licencia: Si te sorprenden manejando sin licencia o sin contar con un permiso provisional, se puede imponer una multa de S/2,300 y la inhabilitación de obtener la licencia de conducir por tres años el internamiento del vehículo.

- Permitir conducir a un menor de edad: Es considerado grave permitir a un menor la conducción de un vehículo automotor. La sanción para el propietario del vehículo es de S/1,104 y 60 puntos en el récord del conductor.

- No respetar los límites de velocidad: Aquí se generará una infracción M20. Esta tiene un valor de S/828 y 50 puntos en el récord del conductor.

- Circular haciendo maniobras peligrosas: Si realizas este tipo de actos, poniendo en peligro a otros conductores o público en general, equivaldrá a una multa de S/368 y 50 puntos en el récord del conductor.

- Estacionar en zonas prohibidas: Para quienes estacionen sus motocicletas en zonas prohibidas, donde exista una señal de no estacionar, puede ser sancionado con una multa de S/368 con 25 puntos en el récord del conductor y la remoción del vehículo.

