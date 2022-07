Rubén Blades y El Chombo tuvieron palabras de elogio para el nuevo tema de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia recibe elogios por su más reciente tema. (Foto: Instagram)

Sin duda Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las figuras más conocidas del espectáculo peruano. Si bien ella se dedica a la música, la relación que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán la ha marcado de por vida, pues constantemente le consultan por él.

Asimismo, ya hace casi dos años decidió darle un giro de 360 grados a su vida musical y aceptó la propuesta que le hizo Sergio George. Desde ese entonces la salsera ha estrenado diferentes temas, incluso ha llegado a ser nominada para algún premio internacional.

Sin embargo, sus temas no siempre han sido del agrado del público, quienes tienen opiniones divididas sobre la carrera que viene llevando Yahaira Plasencia. Ella recientemente ha estrenado una canción que es considerado por muchos como el himno de este género tropical.

La cantante peruana recientemente presentó junto a Ator Untela, “La Cantante”, un cover que rinde homenaje a Héctor Lavoe. Como era de esperarse, en las redes sociales le llovieron cientos de críticas, así como elogios por este nuevo sencillo que mezclaba salsa con el género urbano.

Para sorpresa de muchos, el performance que realizó Yahaira Plasencia fue del agrado de El Chombo, quien compartió su opinión con Rubén Blades, el compositor de este famoso tema.

Cabe mencionar que este comentario llegó cuando se encontraban hablando sobre sus primeros años en la salsa y cómo fue que conoció a Héctor Lavoe. Fue en ese momento que Rodney Clark recordó que una artista peruana recientemente había lanzado una nueva versión de ‘El Cantante’.

“ No sé cómo se llama, pero me pareció que hizo un buen trabajo ”, indicó Rubén. Por su parte, El Chombo saludó el atrevimiento de la salsera por agregarle toques urbanos: “ Súper, quedó súper y está combinado con el tema urbano y todo lo demás ”.

Rubén Blades y el Chombo señalaron que Yahaira Plasencia realizó una buena interpretación de “El cantante”.

RUBÉN BLADES Y SU MENSAJE DE FELICITACIÓN A YAHAIRA PLASENCIA

Pese a las críticas que había recibido el reciente tema de Yahaira Plasencia, el mismísimo Rubén Blades se pronunció y señaló que la salsera hizo una buen trabajo con su composición y señaló que su adaptación le daba un sonido más ‘fresco’ y adaptado a la época.

“ Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a ‘El cantante’ hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo, y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas? El videoclip me gustó porque la coreografía que usaron refleja la corriente hip-hop, que es tan urbana como la canción. Me alegra que artistas jóvenes descubran, disfruten y participen de la salsa a su manera. ¡Arriba, Perú! Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participó en la producción de ‘La cantante’”, dijo en su extenso mensaje.

