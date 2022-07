Padre de familia construye un edificio en un área reducida para sus ocho hijos

(Captura TikTok: @sorycastillo85)

La manera que tenemos los peruanos de solucionar los diversos conflictos que nos plantea la vida en el día a día puede lindar con lo polémico, chistoso o simpático. Todo depende desde el punto de vista en que se vea cada situación.

Aunque muchas veces la manera en que resolvemos determinado problemas, puede ser calificado como ‘viveza criolla’, lo cierto es que hay circunstancias en las que no tenemos otra salida. Todo con tal de tratar de ser los más justos posibles. Sobre todo cuando tienes ocho herederos haciendo cola, como veremos a continuación.

Ocurre que, tal como se puede ver en la plataforma de videos TikTok, sobre un terrero de solo 120 m², un ingenioso padre de familia decidió construir un pequeño edificio de 8 pisos. Al parecer no quiere problemas por temas de herencia y decidió que lo mejor era repartirlo en vida entre sus vástagos de esta manera peculiar.

Esto situación no tendría nada de peculiar, más de uno piensa que es lo que todo padre de hacer en vida, si no fuera por lo angosto que resulta ser cada departamento para cada heredero. Como se puede ver, no hay que ser experto en matemáticas para sacar los cálculos correctos y darse cuenta que ahí no entraría más que un juego de muebles básico.

Pero, ¿qué sería de tu ‘depa’ sin su respectivo balcón? Pues el astuto padre de familiar parece haber pensado en los más mínimos detalles para darle seguridad y confort a cada una de sus ocho bendiciones.

El clip, que ya es viral en cuanta red social se ha compartido. Pero en el TikTok, la obra de la usuaria @sorycastillo85 ya casi alcanza las tres millones de reproducciones. Un verdadero éxito. Por su parte los me gusta suman 21 mil. “Cuando un terreno de 120m² tiene 8 herederos”, es la descripción que acompaña al curioso video.

De igual manera, los comentarios festejando la picardía del sujeto no se dejaron esperar. Aunque también los que criticaban y se iban más por el tema legal. En fin, mensajes para todos los gustos.

“Jajaja mejor era venderlo al vecino y se reparten el dinero”, “un ascensor con balcones”, “eso deber ser broma”, “yo pienso que son escaleras”, “eso ni jugando es 120 metros, con las justas será de 3 x 20″, “120 m² es suficiente para un edificio decente”, “se pasó!!! jajaja y le darán los papeles de casa”, “Fácil, un edificio de 9 pisos, cada heredero se queda 1 piso y el primer piso sería portería, parqueadero y gym”, son algunos de los mensajes que se dejar leer en el post.

Por último, según los entendidos, las imágenes de este particular edificio construido en solo 120 m² para 8 personas fueron grabadas en la zona de Los Alisos, en el distrito de Independencia, en la capital peruana.a

(Video TikTok: @sorycastillo85 )

¿SOMOS MACONDO?

Aunque a veces esta hermosa tierra del sol más se asemeje a Macondo, el pueblo imaginario en donde se desarrolla ‘Cien años de Soledad’ de Gabriel García Márquez, por las cosas inverosímiles que suelen pasar lo cierto es que Perú siempre hay héroe sin capa predispuesto a sacarnos una sonrisa.

Como, por ejemplo, se puede ver en otro video que también se hizo viral unos días atrás.

En aquella oportunidad, una jovencita sacó provecho de las nuevas ley que indican que algunos establecimientos como centros comerciales y restaurantes pueden ser pet friendly. Esto significa que podrían entrar a esos lugares con su mascota domesticada.

Sin embargo, esta señorita tomó demasiado literal el permiso y salió a pasear con su alpaca bebe por un conocido centro comercial.

La pequeña alpaca se llevó la atención de todos en conocido centro comercial (Video TikTok: @yessi2799)

SEGUIR LEYENDO