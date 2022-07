Excongresista Paul García niega romance con Yahaira Plasencia: “La conozco por sus canciones”

Excongresista niega relación con Yahaira Plasencia. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Hace unos meses, el excongresista Paul García fue relacionado con la cantante Yahaira Plasencia luego que el abogado de Pancho Rodríguez señalara que un político estaba moviendo sus influencias en Migraciones para no permitir que el chileno vuelva al Perú.

Tras hacerse público dichos rumores, el ahora candidato a la alcaldía del Callao decidió salir al frente para contestar las acusaciones que cayeron en su contra en algún momento.

Por este motivo, el exparlamentario llegó al set de Amor y Fuego con el objetivo de aclarar todo tipo de dudas. Fue así que apenas se sentó, Gigi Mitre le consultó de manera directa si conocía a Yahaira Plasencia.

“ Me pongo nervioso porque primera vez que estoy en un programa de espectáculos. A Yahaira la conozco porque sé sus canciones, pero no he tenido noviazgo ni relación ni nada . No, tampoco (me he pachamanqueado con Yahaira)”, dijo.

Asimismo, el excongresista señaló que desde ya hace casi un año tiene pareja sentimental, además que no tendría problemas en decir si en algún momento estuvo con la salsera, pero lo cierto es que él no tuvo un romance con la nueva engreída de Sergio George.

“ Diría si hubiese tenido algo, pero nada que ver... Yo la he visto unas cuántas veces, no sé cuántas, en una presentación, me la han presentado, no es que hayamos compartido directamente , me la he cruzado, presentado. Espera voy a tomar un poquito de agua...”, dijo bastante nervioso.

Pese a sus declaraciones, Gigi Mitre señaló que no cree en las palabras del político, pues estaba muy sonriente en todo momento. “Se ríe, le brillan los ojos, alucina que no le creo, no tiene nada de malo, ella es soltera”, añadió.

Asimismo, Paul García precisó que decidió salir a aclarar este tema debido a que estaban perjudicando su imagen, además de meter a instituciones del Estado que podrían dejar mal parado su funcionalidad en nuestro país.

“Yo me lo tomo deportivamente, pero cuando ya se meten cosas legales, temas de influencia, eso ya es muy grave para el país, para la imagen de los peruanos. Yo recién me he informado. A mí no me invitaron a la fiesta, yo no tengo nada que ver y quiero aclararlo”, puntualizó.

El excongresista se presentó en el programa Amor y Fuego para descartar haber tenido una relación con la salsera Yahaira Plasencia.

EXCONGRESISTA DICE QUE IRÍA AL AEROPUERTO A RECOGER A PANCHO RODRÍGUEZ

Paul García volvió a destacar haber puesto trabas para que Pancho Rodríguez vuelva al Perú; sin embargo, no fue lo único que dijo, pues se ofreció ir a recogerlo al aeropuerto cuando su sanción se levante.

“ Jamás habría eso, es más, aprovecho tus cámaras para decirle a Pancho que cuando venga a Perú yo lo voy a recoger al aeropuerto para que vea que de mi lado no hay ningún tema negativo, nada malo. Ojalá que se solucione su problema y pueda volver ”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: