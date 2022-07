Alex Valera se refirió por primera vez al penal errado con Perú: “Ya lloré y ya lo superé”

Alex Valera habló del penal que falló en Perú vs Australia.

La dolorosa caída de Perú ante Australia en el repechaje del Mundial de Qatar 2022 está a poco de cumplir un mes. Alex Valera, uno de los futbolistas de la ‘bicolor’ que falló en la definición por penales, habló por primera vez sobre la eliminación. Si bien el delantero aseguró que ya lo superó, se notó en sus declaraciones que aún sigue golpeado.

“Yo tuve las ganas de ir, pero lamentablemente así es el fútbol, no entró el balón y fue triste. Ya lloré y ya lo superé, ahora estoy enfocado en mi equipo”, inició el jugador de Universitario de Deportes a ras de cancha del estadio Monumental.

“Todos tenemos la capacidad de patear penales y lamentablemente esto es fútbol, la pude meter como la pude fallar, pero esta vez la fallé. Estuve triste, estuve mal, no me voy a decaer, voy a seguir adelante y voy a seguir entrenando todo lo que me falta para seguir creciendo como futbolista. El fútbol da revanchas y ahora enfocarse en el Torneo Clausura”, sentenció Valera con un perfil cabizbajo.

Alex Valera habló sobre la eliminación de Perú.

Se le vio muy tocado a Alex Valera, no obstante cuando pisa el gramado saca a relucir toda su fuerza. Lo demostró en la victoria de la ‘U’ sobre Universidad Técnica de Cajamarca. El atacante anotó el único gol del partido tras un genial pase de Piero Quispe. De esta forma sumó su décimo gol en lo que va de la temporada.

“Estamos trabajando bien, el profe (Carlos Compagnucci) es muy intenso en los entrenamientos y lo demostramos en todo el partido. Salimos a buscar el gol y nos ayudó a quitar las pelotas arriba”, analizó el exjugador de Deportivo Llacuabamba.

