¿Quién es Alejandro Ramos? El lateral derecho de Melgar que puede ganar el título del Torneo Apertura

Alejandro Ramos, natal de Pisco, con 23 años y 1.70m de altura, ha destacado dentro de la impecable campaña realizada por Melgar en el torneo local y la copa intercontinental de este año. El zaguero es el ‘dueño’ de la banda derecha, con buen desquite, marca y movilización del balón. Sus características gusten o no, se han adaptado a lo propuesto por Néstor Lorenzo para finalmente resultar en la ‘máquina’ arequipeña de este primer semestre del año.

Fue fichado por el ‘Dominó' para reforzar la temporada 2020/21. Anteriormente, ha integrado las filas de Alianza UDH, Sport Boys y el club rímense Esther Grande de Bentín, donde inició en el juego profesional.

Su balance total cuenta con los siguientes números: 149 partidos oficiales entre Liga 1, Copa Sudamericana, Liga 2 y Copa Bicentenario. Pese a su posición en la línea defensiva, es un lateral con gol: seis goles y quince asistencias contabilizados desde sus inicios.

PRESENTE CON MELGAR

Ramos fue convocado a formar parte de los ‘Rojinegros’ a inicios del 2021 con contrato activo hasta finales del 2024. Desde el inicio de campaña, Néstor Lorenzo confío en su destreza y habilidad. Tal fue que fue titular desde arranque para los primeros partidos del torneo Apertura y Copa Sudamericana.

Sobre todo, en la copa continental fue parte de la nómina oficial en las ocho ocasiones posibles, además completó la totalidad de minutos sobre el campo de juego. Fue partícipe de los cinco triunfos, un empate y dos derrotas de Melgar. Resultado que, desafortunadamente, no fue suficiente para la clasificación a la siguiente fase tras concluir en segundo lugar. ‘El Léon del Sur’ integró el grupo D con Paranaense, Aucas y Metropolitanos FC.

Para el presente año, Ramos lidiaría su segunda Copa Sudamericana con mayor experiencia que la primera vez. Cuyo resultado de su crecimiento individual y el complemento de esto con el resto del cuadro arequipeño concluyó en el presente: octavos de final de la Copa Sudamericana y a un solo partido para definir su participación en cuartos. ¿La ventaja? un plantel comprometido, un marcado global igualado a 0 y la localía en Arequipa.

La temporada 2021/22 está marcada por Ramos dos pases de gol y un tanto en 23 cotejos con Melgar. Participó en ocho de los últimos nueve partidos invictos con triunfo del equipo arequipeño. Bajo ese historial, Lorenzo apostará por Ramos una vez más para, finalmente, obtener el título local de este primer semestre.

PASO POR UDH Y SPORT BOYS

Las temporadas anteriores, Alejandro Ramos militó en Alianza Universidad de Huánuco durante dos temporadas. Si bien también tuvo continuidad en el plantel absoluto, los ‘azulgranas’ no mostraron su mejor nivel en la Liga 1. Ramos estuvo presente en numerosas derrotas con algunos marcadores para el olvido, como es el caso de la jornada 12 del torneo Apertura 2018/19: Binacional recibió a UDH en Juliaca. El marcador final fue devastador para los de Huánuco que fueron goleados 7-0.

Ramos fue parte de UDH antes de llegar a Melgar

Con Sport Boys, la escena fue ciertamente distinta, sobre todo por el momento que vivía el club del Callao, cuyo principal objetivo durante el 2016/17 fue ascender a la primera división. Con Alejandro Ramos en el equipo mayor, se pudo concretar la prioridad. Además, en esa temporada en segunda división, el lateral derecho destacó con cuatro goles y una asistencia en 23 partidos que definieron volver a la primera categoría.

Sport Boys vuelve a la Liga1 (Video: Fútbol en América)

El dorsal ‘4′ de Melgar mantiene invicta su participación con el ‘Dominó' y, de momento, no se sabe rumor de una posible salida de Arequipa. No obstante, no se descarta ninguna opción, pues es el quinto jugador más valioso del plantel, incluso en mejor posición que Bernardo Cuesta y Carlos Cáceda.

Dato: Hasta la última actualización durante el mes de junio, Alejandro Ramos cuenta con su mejor valorización de 575 mil euros (2 millones 587 mil soles aproximadamente). Su valor no ha decaído hasta el momento.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE MELGAR

- Alianza Atlético vs Melgar: domingo 3 de julio a las 3:00pm

- Melgar vs Deportivo Cali: miércoles 6 de julio a las 7:30pm

- Mannucci vs Melgar: domingo 10 de julio a la 1:15pm

