Midagri oficializó nulidad del segundo proceso de compra de fertilizantes tras detectar irregularidades

Ante los cuestionamientos a las anteriores licitaciones para importar este fertilizante, se ha decidido que se inicie una nueva convocatoria con el apoyo de la Cancillería.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que dejó sin efecto el segundo proceso de compra de fertilizantes, luego de que el Órgano de Control Institucional detectara una serie de irregularidades.

Dicho órgano de control advirtió e identificó situaciones adversas respecto de los requisitos de los participantes, la verificación de los participantes, así como la verificación de las características técnicas y las condiciones de entrega de la oferta.

Adicionalmente, el Comité de Negociación admitió dos ofertas que no cumplirían con las especificaciones técnicas, situación que no garantizaría la compra en las condiciones de calidad requerida y la entrega oportuna a los beneficiarios a nivel nacional, durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023.

Asimismo, el Midagri dispuso que las unidades orgánicas competentes inicien las acciones que correspondan, en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2022 y normas complementarias, con el fin de contar con la adquisición y distribución necesaria para la entrega oportuna de urea a los beneficiarios.

“Se remite copia de los actuados a los órganos competentes para la adopción de las acciones pertinentes y el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar con motivo del Informe de Visita de Control N° 018-2022-OCI/5741-SVC del Órgano de Control Institucional”, indicó el Midagri.

PIDEN APOYO A CANCILLERÍA

El Midagri también informó que con el propósito de realizar un proceso internacional transparente y con pluralidad de postores, han tomado contacto con la Cancillería para iniciar, de manera colaborativa, la convocatoria del mayor número de empresas que aseguren la entrega oportuna de la urea dentro de los más altos estándares internacionales y los mejores precios del mercado.

“El Midagri ratifica el firme e indeclinable compromiso de la nueva administración del sector con llevar adelante un proceso de compra transparente y limpio, que cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas, lo que permitirá contar con este fertilizante en el plazo más corto posible para cumplir con el calendario agrícola de la campaña 2022-2023″, señaló el comunicado de la entidad estatal.

INVESTIGACIÓN

Un informe de la Contraloría alertó que la empresa que obtuvo la buena pro del proceso, “MF fertilizantes”, no cumplía con las condiciones establecidas para acceder a la licitación y no aseguraba la entrega de la urea en el plazo de 35 días que se planteaba.

Además, el organismo sostuvo que en el contrato que se firmó entre el Estado y la proveedora, la primera entrega está condicionada a la recepción de la carta de crédito.

Tras ello el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre , adelantó que se anularía la compra y se iniciaría el proceso para una nueva compra el pasado 25 de julio, con lo cual se espera que el fertilizante se tenga el próximo 4 de agosto.

ANTECEDENTES DEL FRUSTRADO PROCESO DE COMPRA

Cabe recordar que Agro Rural descartó a una empresa que ofrecía el fertilizante a menor precio, dentro del proceso de licitación. La razón habría sido que esta compañía, de origen estadounidense, presentó un documento en inglés, sin traducción al español.

La compañía Global Investments Group (GIG) ofertó a US$ 650 la tonelada de urea. Por otro lado, la empresa elegida por el comité evaluador, MF Fertilizantes, pidió US$ 760 por cada tonelada. Esta cifra es US$ 110 más costosa que la ofertada por la competencia.

Según una de las grabaciones difundidas por un medio de comunicación, la compañía habría entregado más de US$ 55 millones para obtener la licitación. De este monto, el 15% (US$ 8.25 millones) era parte de la coima para los funcionarios, los cuales facilitaron que MF Fertilizantes sea elegida como proveedora el pasado 11 de junio.

SEGUIR LEYENDO