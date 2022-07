Detienen a bombero cuando atendía incendio: es acusado de quemar el auto de su expareja

Bombero es detenido acusado de quemar el auto de su expareja | VIDEO: América Tv

Lo detuvieron. El bombero David Belloda, que estaba atendiendo un incendio en el distrito de Comas, terminó en la sede de la policía judicial por contar con una orden de requisitoria por haber sido acusado de quemar el auto de su expareja en el 2018.

Según refirió la agraviada, la intención del también ex policía no era quemar el auto sino quemarla a ella , ya que, según relató, Belloda fue durante la madrugada a buscarla y al no encontrarla, este prendió el auto con un artefacto inflamable.

“La intención de él nunca ha sido quemar mi auto, su intención era quemarme a mí porque él ha ido con una botella de material inflamable, no sé si gasolina, petróleo o lo que sea y él ha estado tocando de madrugada mi puerta; de su cuerpo ha sacado una botella de plástico de material inflamable, lo ha quemado y lo ha lanzado a mi carro, pues”, mencionó la expareja del bombero.

Además, aseguró que no es la primera vez que este hombre atenta contra su vida, ya que, según indica la afectada, ella ha tenido que estar en descanso médico debido a las lesiones que Belloda le ha causado por violencia física.

“Yo he estado con descanso médico porque él me rompió dos costillas, la cara la tuve con moretones. Yo tenía mi orden de restricción por maltrato físico y psicológico”, expresó la mujer.

El jefe departamental del cuerpo de bomberos de Lima, Mario Casaretto manifestó no tener conocimiento de estas conductas y sostuvo que solicitará que se investigue el caso del denunciado.

“Si aún está con los bomberos es porque nosotros no hemos sido notificados de nada, lo que tú me estás diciendo es una novedad para mí, ninguno de nosotros sabemos absolutamente nada. Ahora voy a hablar con el jefe de su compañía” , indicó Casaretto a América Noticias.

Además, el citado medio indicó que, en el año 2017, Belloda fue detenido por atropellar a una mujer en el Cercado de Lima.

Según un documento, este hombre no acudió a brindar su declaración a las audiencias convocadas por el Poder Judicial de Lima Este. Ahora, por medidas de fuerza tendrá que acudir a un tribunal.

