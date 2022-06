El impactante video del asesinato de una mujer a manos de su expareja: la atacó a fierrazos frente a prometido y la atropelló al huir del lugar

Familia pide justicia por la muerte de mujer que deja en la orfandad a tres niños. Policía sigue buscando a feminicida.

El machismo mata y hoy se repite una historia en la que miles de mujeres de nuestro país están expuestas a diario. Estos sujetos no superan ni respetan un NO como respuesta y la pregunta que muchas nos hacemos es: ¿Hasta cuándo?

El último fin de semana se registró un crimen de odio en el distrito de Comas, lugar en donde una mujer perdió la vida, asesinada por hombre que no aceptó el fin de su relación y que ella tenía todo el derecho de rehacer su vida sentimental en el momento que lo decidiera. Cargado por la ira y el rechazo hacia su expareja, decidió asesinarla frente a su nuevo compromiso, expresando que “si no es de él, no es de nadie”.

La víctima de este feminicidio es Erika Valdéz, de 37 años, quien regresaba de comprar en un mercado local junto a su actual pareja, cuando fue abordada por Richard Montoya, el agresor. Con el pretexto de dejarle a la perrita que ambos compartían cuando mantenían un romance, este sujeto bajó de su camioneta. Sin embargo, la conversación se volvió tensa y sin pensarlo corrió a su auto, cogió un fierro de aproximadamente un metro y empezó a golpear a la mujer.

En ese momento, su prometido trató de defenderla propinándole algunos golpes a Montoya, pero este desquiciado sujeto tenía una sola misión: acabar con la vida de su expareja y madre de sus hijos.

En el video que se registra por las cámaras de seguridad de la zona, se puede observar cómo Richard Montoya golpea con tal salvajismo a Erika. Sin embargo, lo que pesa más, es ver cómo al rededor había tres hombres y nadie se metió a defenderla.

No era suficiente

Richard Montoya, el feminicida, no le bastó golpear a su expareja, sino que con la misma vara que la amenazó, la volvió a agredir brutalmente y en un falso movimiento, este asesino le incrustó el fierro en el abdomen dejándola tirada sobre la berma.

Al verla que ya no se movía, en un acto de cobardía, se fue corriendo hasta su camioneta, la prendió y sin importarle nada, decidió pasarle por encima el pesado auto para terminar con su cometido: asesinarla.

Erika Valdéz fue trasladada de inmediato a un centro médico y, si bien tenía signos de vida, falleció durante el trayecto. Los médicos solo certificaron su deceso.

Su asesino y agresor está no habido, se escapó y pese a que las autoridades lo están buscando, su familia asegura no saber nada de él ni de su paradero.

Piden Justicia

Los padres de Érika Valdéz, piden la máxima pena para Richard Montoya tras cometer este asesinato. Además, aseguraron que este asesino no dejaba en paz a su hija y que pese a que estaba denunciado, siempre venía a molestarla porque no superó que ella estaba comprometida con otro hombre.

“Mi hija tenía toda la vida por delante, se iba a casar. Ahora él está libre y nosotros aquí llorando. Por favor hacemos un llamado a las autoridades. La muerte de mi hija no puede quedar impune”, expresó el padre de la víctima.

En ese mismo contexto, se conoció que Erika deja en la orfandad a tres niños menores, por lo que la familia de la joven pide apoyo al ministerio de la Mujer para que les puedan brindar apoyo psicológico.

Tenía antecedentes policiales

Se conoció, a través de la policía, que Richard Montoya había estado recluido en más de una ocasión en el penal de Lurigancho por robo agravado. Además, se supo que en más de una oportunidad la amenazó de muerte.

La policía del sector Collique ya ha tomado cartas en el asunto para dar pronto con el paradero de Richard Montoya. Los agentes del orden también ya emitieron una alerta para iniciar la búsqueda del vehículo a fin de dar con los rastros del feminicida.

Por su parte, Freddy Caira, quien era actual pareja de Erika Valdéz, ha decidido no brindar más declaraciones por temor a que la familia del asesino tome represalias contra él, ya que en las imágenes se ve que por defender a Erika le propina diversos golpes.

Según contó el padre de la mujer asesinada, el ministerio de la Mujer ha asegurado que les brindará el apoyo necesario y los acompañará en todo este proceso.

