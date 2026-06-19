Qué se celebra el 19 de junio en el Perú: la fragilidad de la continuidad estatal ante proyectos, crisis y restauraciones

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de junio reúne hechos vinculados al patrimonio, la conservación ambiental, la infraestructura, la política y la gestión pública en el Perú.
En 1574 se colocó la primera piedra de la Basílica y Convento de San Agustín en Lima. En 1987 fue creado el Bosque de Protección de Pagaibamba en Cajamarca para preservar recursos hídricos y ecosistemas andinos. En 1998 se firmó el contrato para construir un teleférico hacia Machu Picchu, proyecto que no llegó a ejecutarse.
En 2002 se suscribió la Declaración de Arequipa y, en 2009, falleció Alberto Andrade, destacado exalcalde de Lima.
19 de julio de 1574 - Colocan la primera piedra de la Basílica y Convento de San Agustín, joya del arte colonial en Lima
La Basílica y Convento de San Agustín comenzó su historia el 19 de julio de 1574, cuando el arzobispo Jerónimo de Loayza colocó la primera piedra del templo en el Centro Histórico de Lima.
PUBLICIDAD
La construcción concluyó en 1592 y se convirtió en una de las expresiones más importantes del arte colonial peruano. A lo largo de los siglos sufrió daños por terremotos y conflictos armados, lo que obligó a diversas reconstrucciones y restauraciones.
Destaca por su imponente fachada barroca churrigueresca y por conservar valiosas obras artísticas, mobiliario histórico, pinturas, esculturas y espacios conventuales de gran valor patrimonial.
19 de junio de 1987 - Crean el Bosque de Protección de Pagaibamba para conservar el agua y los ecosistemas andinos
El Bosque de Protección de Pagaibamba fue establecido el 19 de junio de 1987 mediante la Resolución Suprema N.° 0222-87-AG/DGFF, en la provincia de Chota, región Cajamarca.
Con una extensión de más de 2.000 hectáreas, esta área natural protegida fue creada para garantizar el abastecimiento de agua a los distritos de Querocoto, Llama y Huambos, además de conservar los suelos y proteger el equilibrio hídrico de la zona.
PUBLICIDAD
El bosque alberga una importante diversidad de flora y fauna andina, incluyendo especies emblemáticas como el oso de anteojos, y cumple un papel fundamental en la preservación ambiental del norte peruano.
19 de junio de 1998 - Firman contrato para construir un teleférico que uniría Aguas Calientes con Machu Picchu
El 19 de junio de 1998 se firmó en Cusco el contrato de transferencia para desarrollar un teleférico entre Aguas Calientes y Machu Picchu, un proyecto que buscaba modernizar el acceso a la ciudadela inca.
El acuerdo fue suscrito con el consorcio Perú Operadores de Turismo y contemplaba la construcción de un sistema de telecabinas capaz de cubrir el recorrido en aproximadamente cinco minutos.
La iniciativa pretendía ofrecer una alternativa rápida y eficiente para el transporte de visitantes hacia uno de los principales destinos turísticos del país. Sin embargo, pese a las expectativas generadas, el proyecto no llegó a concretarse.
PUBLICIDAD
19 de junio de 2002 - Declaración de Arequipa pone fin a las protestas contra la privatización eléctrica y desata una crisis política
La Declaración de Arequipa fue firmada el 19 de junio de 2002 para poner fin a las intensas protestas sociales que sacudieron la ciudad en rechazo a la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESUR.
El acuerdo fue alcanzado entre representantes del gobierno de Alejandro Toledo y autoridades locales, quienes establecieron la suspensión del proceso de privatización y trasladaron el caso al Poder Judicial.
Además, el Ejecutivo ofreció disculpas públicas por expresiones que habían generado malestar en la población. El documento también permitió levantar el estado de emergencia y restaurar la calma, aunque provocó una profunda crisis política con renuncias de ministros y altos funcionarios.
PUBLICIDAD
19 de junio de 2009 - Fallece Alberto Andrade, exalcalde que impulsó la recuperación del Centro Histórico de Lima
Alberto Andrade falleció el 19 de junio de 2009 en Washington D. C., a los 65 años, mientras recibía tratamiento por una enfermedad pulmonar.
Abogado, empresario y político peruano, dejó una profunda huella en la gestión pública al desempeñarse como alcalde de Miraflores y, posteriormente, como alcalde de Lima durante dos periodos consecutivos entre 1996 y 2002.
Su administración destacó por la recuperación del Centro Histórico, la modernización de espacios públicos y diversas obras urbanas. También fue candidato presidencial y congresista de la República. Su legado permanece asociado a la transformación urbana de la capital peruana.
Más Noticias
Magaly Medina niega explicaciones a Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y advierte querella por acusaciones públicas
“No es autoridad”. La conductora aseguró que no recibió avisos del juzgado y cuestionó que el exfutbolista intente instalar sospechas en televisión y redes, mientras su defensa sostiene que todo fue validado por las autoridades
Ganadores de la Kábala este jueves 18 de junio
¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor
Nicole Pillman reaparece en redes y cuenta que ya lleva cuatro años viviendo en Florida
La cantante peruana explicó en redes sociales que su día a día está desde hace tiempo en Estados Unidos, una aclaración que hizo porque todavía muchos seguidores en Perú la buscan para presentaciones sin saberlo
Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”
La influencer contó que supo de la dulce espera al salir de La Granja VIP y dijo que esta nueva etapa familiar le despierta una ilusión inédita dentro del entorno de Melissa Klug
Escolar fue agredido violentamente en colegio de Villa El Salvador: compañero lo atacó en baño y grabó todo con su celular
La familia denunció que el ataque ocurrió en un baño del plantel, dejó fracturas y daños en un ojo, y ahora espera que la investigación policial establezca responsabilidades por lo ocurrido
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD