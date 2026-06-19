Qué se celebra el 19 de junio en el Perú: la fragilidad de la continuidad estatal ante proyectos, crisis y restauraciones

La fecha reúne una iglesia colonial en Lima, un área protegida en Cajamarca, un acceso fallido a la ciudadela inca, un acuerdo en Arequipa y la muerte de un exburgomaestre (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de junio reúne hechos vinculados al patrimonio, la conservación ambiental, la infraestructura, la política y la gestión pública en el Perú.

En 1574 se colocó la primera piedra de la Basílica y Convento de San Agustín en Lima. En 1987 fue creado el Bosque de Protección de Pagaibamba en Cajamarca para preservar recursos hídricos y ecosistemas andinos. En 1998 se firmó el contrato para construir un teleférico hacia Machu Picchu, proyecto que no llegó a ejecutarse.

En 2002 se suscribió la Declaración de Arequipa y, en 2009, falleció Alberto Andrade, destacado exalcalde de Lima.

19 de julio de 1574 - Colocan la primera piedra de la Basílica y Convento de San Agustín, joya del arte colonial en Lima

La colocación de la primera piedra de la Basílica y Convento de San Agustín marcó el inicio de una obra que se convertiría en uno de los mayores símbolos del arte colonial y religioso de Lima (Diego Delso)

La Basílica y Convento de San Agustín comenzó su historia el 19 de julio de 1574, cuando el arzobispo Jerónimo de Loayza colocó la primera piedra del templo en el Centro Histórico de Lima.

PUBLICIDAD

La construcción concluyó en 1592 y se convirtió en una de las expresiones más importantes del arte colonial peruano. A lo largo de los siglos sufrió daños por terremotos y conflictos armados, lo que obligó a diversas reconstrucciones y restauraciones.

Destaca por su imponente fachada barroca churrigueresca y por conservar valiosas obras artísticas, mobiliario histórico, pinturas, esculturas y espacios conventuales de gran valor patrimonial.

19 de junio de 1987 - Crean el Bosque de Protección de Pagaibamba para conservar el agua y los ecosistemas andinos

El establecimiento de esta área protegida permitió proteger importantes ecosistemas andinos y asegurar el abastecimiento hídrico de diversas localidades del norte del país. (Andina)

El Bosque de Protección de Pagaibamba fue establecido el 19 de junio de 1987 mediante la Resolución Suprema N.° 0222-87-AG/DGFF, en la provincia de Chota, región Cajamarca.

Con una extensión de más de 2.000 hectáreas, esta área natural protegida fue creada para garantizar el abastecimiento de agua a los distritos de Querocoto, Llama y Huambos, además de conservar los suelos y proteger el equilibrio hídrico de la zona.

PUBLICIDAD

El bosque alberga una importante diversidad de flora y fauna andina, incluyendo especies emblemáticas como el oso de anteojos, y cumple un papel fundamental en la preservación ambiental del norte peruano.

19 de junio de 1998 - Firman contrato para construir un teleférico que uniría Aguas Calientes con Machu Picchu

La propuesta buscaba reducir a pocos minutos el trayecto hacia la ciudadela inca mediante un teleférico que prometía transformar la experiencia de los visitantes. (Hosteltur)

El 19 de junio de 1998 se firmó en Cusco el contrato de transferencia para desarrollar un teleférico entre Aguas Calientes y Machu Picchu, un proyecto que buscaba modernizar el acceso a la ciudadela inca.

El acuerdo fue suscrito con el consorcio Perú Operadores de Turismo y contemplaba la construcción de un sistema de telecabinas capaz de cubrir el recorrido en aproximadamente cinco minutos.

La iniciativa pretendía ofrecer una alternativa rápida y eficiente para el transporte de visitantes hacia uno de los principales destinos turísticos del país. Sin embargo, pese a las expectativas generadas, el proyecto no llegó a concretarse.

PUBLICIDAD

19 de junio de 2002 - Declaración de Arequipa pone fin a las protestas contra la privatización eléctrica y desata una crisis política

Tras semanas de tensión social, autoridades y representantes del gobierno alcanzaron un acuerdo que puso fin a las protestas y abrió una nueva crisis política nacional. (Andina)

La Declaración de Arequipa fue firmada el 19 de junio de 2002 para poner fin a las intensas protestas sociales que sacudieron la ciudad en rechazo a la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESUR.

El acuerdo fue alcanzado entre representantes del gobierno de Alejandro Toledo y autoridades locales, quienes establecieron la suspensión del proceso de privatización y trasladaron el caso al Poder Judicial.

Además, el Ejecutivo ofreció disculpas públicas por expresiones que habían generado malestar en la población. El documento también permitió levantar el estado de emergencia y restaurar la calma, aunque provocó una profunda crisis política con renuncias de ministros y altos funcionarios.

PUBLICIDAD

19 de junio de 2009 - Fallece Alberto Andrade, exalcalde que impulsó la recuperación del Centro Histórico de Lima

La muerte de Alberto Andrade cerró la trayectoria de uno de los alcaldes más influyentes de Lima, recordado por las transformaciones urbanas impulsadas en la capital. (LUM)

Alberto Andrade falleció el 19 de junio de 2009 en Washington D. C., a los 65 años, mientras recibía tratamiento por una enfermedad pulmonar.

Abogado, empresario y político peruano, dejó una profunda huella en la gestión pública al desempeñarse como alcalde de Miraflores y, posteriormente, como alcalde de Lima durante dos periodos consecutivos entre 1996 y 2002.

Su administración destacó por la recuperación del Centro Histórico, la modernización de espacios públicos y diversas obras urbanas. También fue candidato presidencial y congresista de la República. Su legado permanece asociado a la transformación urbana de la capital peruana.