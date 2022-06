Jefferson Farfán contó cómo le afectó la derrota de Perú en el repechaje

Farfán se refirió a la derrota peruana en la repesca de Qatar 2022.

Jefferson Farfán reapareció en un evento y no dudó en responder las preguntas sobre la derrota de la selección peruana ante Australia en el repechaje. La ‘Foquita’ contó detalles de cómo vivió el post partido, el cual frustró su más anhelado sueño: Volver a jugar una Copa del Mundo con la ‘bicolor’.

“La verdad que tenía ese sueño de volver a un Mundial. Ese día recuerdo que no pude dormir, salí a caminar después del partido por la desesperación, las cosas pasan por algo”, inició el ‘10 de la calle’.

Asimismo, el futbolista de Alianza Lima compartió lo que hizo para tratar de pasar el mal momento. “Tuve que dejar de lado ese tema, mentalizarme en recuperarme y volver a mi club lo más rápido posible para aportar lo mejor de mi”.

“Verlo de afuera es muy complicado, uno siempre quiere estar dentro apoyando a sus compañeros, más en estos eventos internacionales que nosotros a los peruanos no nos va bien. Hay que prepararse mejor, yo creo que tiene que venir una nueva generación y aportar para darnos alegrías a todo el país”, complementó el delantero.

Por último, dejó en suspenso su posibilidad de estar en otra Copa del Mundo. “Sigo con el sueño, sigo con la mente positiva de que mis compañeros van a hacer lo mejor para ir al próximo Mundial. De verdad todavía no lo he pensado, tendría que analizarlo, todavía tengo ese sueño de jugar un Mundial y ahora es muy complicado, pero tengo que pensarlo”.

Jefferson Farfán es categoría 84 y llegará al Mundial, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, con casi 42 años. Lo más probable es que se encuentre en el retiro con esa edad. No obstante, podría ser parte del proceso eliminatorio y aportar su granito de arena a la ‘blanquirroja’.

FARFÁN SOBRE SU RECUPERACIÓN

“Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Sino hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”, exclamó el jugador ‘blanquiazul’.

Además, Farfán se refirió a la críticas que recibe con frecuencia. “Todas las personas que las han tenido lo saben. Lidiar contra eso es complicado, más aún si tienes la carga de la prensa. Mi caso es peculiar, a veces hay una presión extra hacia mí, pero ya estoy acostumbrado”.

Por último, manifestó que aún no se encuentra en óptimas condiciones para regresar a las canchas. “Todavía no ha llegado ese momento (estar al 100%). Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”.

Jefferson Farfán pone todo de su parte para su retorno, así lo dio a conocer su técnico Carlos Bustos. “Tiene tres turnos en el día. Entrena con nosotros, luego tiene terapia en la tarde y al final en la noche también. Está poniendo todo de su parte para avanzar lo más rápido posible”.

DATO: El delantero no juega un partido oficial desde la final del año pasado. Entró a los 62 minutos en reemplazo de Wilmer Aguirre en el empate 0-0 con Sporting Cristal por el partido de vuelta en la final, resultado que terminó en la consagración nacional tras el 1-0 en el partido de ida.

