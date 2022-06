Alberto Fujimori fue conducido al Hospital de Ate por alergias en la piel, según congresista Luis Aguinaga

El congresista Luis Aguinaga, de Fuerza Popular, reveló esta mañana que el expresidente Alberto Fujimori fue trasladado al Hospital de Ate tras presentar un cuadro severo de alergias en la piel. Según indicó, desde la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) intentar brindar tratamiento médico al brote, pero este no mejoró.

“En estos momentos, el presidente ha tenido un proceso alérgico severo y está siendo conducido al hospital de Ate. Esperemos que se les pueda tratar rápido. Acabo de comunicarme con las autoridades de ahí para que puedan evacuarlo rápido”, anunció.

Según informó el fujimorista, el ex jefe de Estado fue intervenido por especialistas de la salud durante la noche, pero no se registraron mejorías en los cuadros alérgicos. Por esta razón, los familiares decidieron acudir a un centro médico. “Lo vamos a evacuar porque ha recibido tratamiento durante la noche y no hemos recibido una respuesta adecuada”, dijo.

“Hay un proceso alérgico severo que ayer estaba en el dorso y hoy vimos que se ha expandido en las piernas. Hemos querido hacer un tratamiento local dentro de la Diroes pero se prefiere evacuarlo al hospital de ate y que reciba ahí una perfusión con tratamiento corticoide y poderlo sacar rápido de este cuadro”, precisó.

Respecto a los motivos por los cuales surgió estas alergias, el también médico enfatizó que no se sabe el porqué inició este proceso alérgico y descartó que se trate de una reacción a la noticia de separación de su hija Keiko Fujimori de su esposo Mark Vito. “A pesar de que las enfermedades en la piel tienen una relación a situaciones de estrés, este cuadro se ha ido acrecentando y la declaración de Keiko ha sido hace una semana”, aclaró.

Por otro lado, Aguinaga también se pronunció sobre el video de Hernando Guerra García donde se muestra participando desde una playa de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República desde una playa. El parlamentario afirmó que se trata de un asunto “del ámbito personal”. “Eso lo tendrá que aclarar él. Yo no estoy en condiciones de confirmar o negar, sino que corresponde a él porque está dentro del ámbito personal”, añadió.

Alejandro Aguinaga detalló que otros congresistas también responden desde otros ambientes. “Es una situación que muchas personas están contestando desde el carro pero no han levantado el nombre. Por eso, quién mejor que el infrascrito para que pueda levantar estos posibles cargos”, aseveró.

Asimismo, el miembro de Fuerza Popular minimizó lo sucedido con Guerra García y pidió centrarse en otros temas políticos. “El país está en situaciones muy difíciles como para estar poniéndonos a discutir una marginalidad. Aquí lo principal es la ley mordaza, evitar las declaraciones del presidente ante los estamentos que lo investigan y la foto de huir ante la justicia”, sugirió.

GUERRA GARCÍA: “PUSIERON TRABAJO EN EL MOMENTO EN QUE QUERÍA DESCANSAR”

Tras ser descubierto sesionando desde una playa sin contar con licencia sin goce de haber del Congreso, el funcionario lamentó dicha escena e indicó que tenía planteado un viaje con su familia al norte del país.

“Lo que ocurrió es que, en esta semana, según los cálculos que yo había hecho, ya no iba a haber comisiones (...) porque debíamos cerrar la legislatura. Tampoco iba a haber pleno. Programé para estos días esto. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días, como me ha sucedido una vez que programé irme afuera y tuve que estar conectado”, dijo a RPP Noticias.

Por su parte, el legislador afirmó que estuvo conectado en la subcomisión de acusaciones constitucionales desde las 8:00 a. m. “La gente puede no creerme, pero yo he estado atento, en mi cuarto, como lo he hecho otras veces. Porque yo sí creo que uno tiene que tener dedicación a esto. La imagen dice otra cosa, yo lo lamento”, aseveró.

