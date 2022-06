Perú busca cerrar dos nuevos TLC con Indonesia y Hong Kong ¿Cuáles serían su impacto para el país?

Los eventuales TLC Perú-Hong Kong y Perú-Indonesia permitirían que los productos peruanos ingresen a estos mercados con arancel cero o alguna preferencia arancelaria.

A pesar de la actual coyuntura política y económica que atraviesa el país, el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para ampliar la integración del Perú con el mundo continúa. Así, recientemente, se anunció que se busca implementar tratados de libre comercio (TLC) con dos nuevos países: Hong Kong e Indonesia. En este artículo, Comex Perú analiza el impacto y las implicancias que tendría este intercambio comercial con ambas economías asiáticas.

Las cifras de la Sunat de exportaciones e importaciones muestran dos situaciones opuestas. En el caso de Hong Kong, se cuenta desde hace varios años con una balanza comercial positiva, ya que las exportaciones peruanas son significativamente superiores. Sobresale el incremento en 2021 (+74.6%), cuando se alcanzó un valor de US$ 341 millones.

En cambio, la balanza comercial con Indonesia es negativa, ya que el país importa mucho más de lo que exporta; en 2021, las importaciones peruanas desde el país asiático registraron un monto de US$ 410 millones (+78.7%), mientras que los envíos peruanos fueron solamente de US$ 73 millones. De esta manera, no sorprende que el último año Hong Kong ocupase el puesto 22 en el ranking de países a los que Perú exporta e Indonesia fuese el 43; pero en términos de orígenes de las importaciones, el primero tuvo el puesto 70 y el segundo, el puesto 21.

Si se desagrega las exportaciones a estos países, en el caso de Hong Kong sobresale que el 93.4% del monto total en 2021 correspondió al sector no tradicional, es decir, US$ 319 millones. De este valor, US$ 285 millones pertenecieron al sector agropecuario.

En el caso de Indonesia, nuevamente, las exportaciones se concentran en el grupo no tradicional (94.3%), pero a diferencia del caso anterior, como principales sectores, al agropecuario (US$ 42 millones) se suma el de minería no metálica (US$ 25 millones).

Con respecto de las importaciones, la mayoría de las compras del Perú a Hong Kong pertenecen al grupo de bienes intermedios, específicamente, las materias primas para la industria (US$ 12 millones). Las etiquetas de materia textil y diferentes productos de hierro o acero laminados componen los principales bienes importados.

Mientras que las compras a Indonesia, en cambio, son más diversas, con una preponderancia de los bienes de consumo (US$ 210 millones) y los bienes intermedios (US$ 140 millones). Entre los principales productos que importa Perú de este país se encuentran diferentes tipos de vehículos, biodiésel y calzados e hilados de poliéster.

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDEN TRAER ESTOS TLC AL PERÚ?

Los eventuales TLC Perú-Hong Kong y Perú-Indonesia permitirían que los productos peruanos ingresen a estos mercados con arancel cero o alguna preferencia arancelaria, lo que generaría ahorros para los exportadores, además de hacerlos más competitivos frente al resto de productores internacionales. Ello beneficiaría en especial a los productos no tradicionales, los cuales comandan la lista de bienes que enviamos a dichos países asiáticos.

Por ejemplo, en los años recientes, las uvas frescas han sido el producto número uno exportado de Perú a Hong Kong, pero su principal proveedor de dicho bien es Chile, de acuerdo con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). No obstante, y pese a que el país del sur es el único de Latinoamérica con el que Hong Kong cuenta con un TLC, el Perú se ubica en la tercera posición de proveedores y no muy lejos de nuestro vecino. Por tanto, no es descabellado pensar que Perú podría superarlo con el nuevo impulso que traería una mayor flexibilidad arancelaria.

Asimismo, los arándanos y las paltas son productos cuyo valor de exportación creció enormemente con respecto a 2020 (más del doble y el triple, respectivamente), lo que nos permitió ocupar el primer puesto como proveedores, según el CCI. Un TLC nos consolidaría en dicho puesto para los años futuros, convirtiéndonos en una de las fuentes primordiales de productos agropecuarios para Hong Kong.

FUTUROS SOCIOS COMERCIALES

En el caso de Indonesia, expandir las exportaciones peruanas en general es más una necesidad para reducir el déficit de la balanza comercial. Sin embargo, en productos como el cacao o las ya mencionadas uvas el país se encuentra entre los diez primeros países de origen, por lo que hay un margen para ocupar las primeras posiciones. Por otra parte, también se experimentaría ganancias gracias a los menores costos asociados con la importación de insumos de ambos países y los bienes de consumo provenientes de Indonesia.

Cabe resaltar que la firma de un TLC otorga beneficios más allá de los comerciales. Por ejemplo, brinda mayores facilidades de inversión para sus integrantes, fomenta la colaboración en áreas logísticas, desarrolla la internacionalización de las micro y pequeñas empresas, e inclusive la transferencia de conocimientos y tecnología.

Por otro lado, están las particularidades que hacen que cada país sea un importante socio de negocios. Hong Kong funciona como uno de los puertos más importantes del mundo, además de ser la puerta de entrada directa a China y diversos países asiáticos, lo que significa que varios de los productos que enviamos pueden llegar a múltiples mercados. Por su parte, Indonesia es una de las economías de la región más dinámicas y se proyecta a convertirse en un país de ingresos per cápita altos hacia el año 2045, según el Banco Asiático de Desarrollo.

