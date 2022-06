Gabriel Torres en la mira de Sporting Cristal para que sea su ‘9′ en el Torneo Clausura 2022

El panameño es seleccionado por su país y juega en la primera de Chile.

Gabriel Torres es un panameño de 34 años y es la principal carta que maneja Sporting Cristal para que sea su centrodelantero en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El futbolista pertenece al Antofagasta de la primera división de Chile, pero no ve con malos ojos llegar al fútbol peruano y ambas partes han mostrado buenas intenciones. Todo se definirá en los próximos días.

“Gabriel Torres es el jugador elegido por la directiva de Sporting Cristal y Roberto Mosquera para convertirse en el nuevo atacante del club de cara a la Fase 2. Negociaciones en curso y muy bien encaminadas . Nada cerrado aún”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista deportivo Marcello Merizalde. Esto fue corroborado por el comunicador panameño José Miguel Domínguez, quien respondió: “Me ratifican tu información sobre el panameño Gabriel Torres. Operación bastante avanzada y casi apalabrada con Sporting Cristal. Emelec de Ecuador también estaría muy interesado en el delantero. Jugar en Perú se mira con buenos ojos. Punto y pelota”, se puede leer.

El futbolista ofensivo viene con gran ritmo futbolístico y en la última temporada ha disputado 34 compromisos, sumando 1893 minutos en el terreno de juego. Ha marcado seis goles y brindado una asistencia. Además, es seleccionado por Panamá y estuvo presente en la sexta jornada de la Liga de las Naciones de Concacaf, donde jugó los últimos 16 minutos del empate 0-0.

En esta primera parte del año y desde que se fue el argentino Emanuel Herrera, quien dejó la valla muy alta, Sporting Cristal no ha encontrado un nuevo delantero que cumpla con las expectativas. En al camino han pasado Marcos Riquelme y John Jairo Mosquera, quienes no rindieron lo esperado y el último probablemente sea uno de los peores fichajes de los últimos años. Percy Liza no viene destacando con goles y por el momento su goleador es Christofer Gonzales, quien suma ocho tantos en la temporada entre Liga 1 y Copa Libertadores.

PROBLEMAS EN SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal se quedará esta fecha sin una de las entradas económicas más importantes de los clubes, la taquilla. A un día del duelo ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 18 del Torneo Apertura de Liga 1 2022, el estadio Alberto Gallardo fue clausurado por la Municipalidad de San Martín de Porres y ahora deberán jugar en el estadio Monumental y a puertas cerradas este sábado 25 de junio desde las 3:30 p.m. (hora peruana). El complejo no cumple con los requisitos de seguridad y una de las tribunas está cerca de colapsar.

Según muestra las imagen, la tribuna sur, que da para el río Rímac, no aparante ser muy segura y está a punto de colapsar, tal como informa la Municipalidad de San Martín de Porres y motivo por el cual fue clausurado el estadio Alberto Gallardo. Ahora, para que los estadios sean aprobados para jugar la Liga 1, deben pasar por una revisión de la FPF y esta fue aprobada, pero sin percatarse de estos hechos.

La tribuna sur no cuenta con la seguridad necesaria y está con riesgo de colapsar, según la Municipalidad de San Martín de Porres.

