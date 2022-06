Tiroteo en Puente Piedra termina con toma de rehenes y un fallecido

Toma de rehenes en Puente Piedra. VIDEO: ATV

Miembros de la Policía Nacional abatieron la noche del juves en Puente Piedra a un hombre que realizó disparos en una vivienda de la urbanización Las Magnolias, en la zona de Zapallal, causando susto y alarma entre los vecinos del lugar.

Según informó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Lozada Morales, el sujeto, ahora fallecido, habría sido un policía en retiro y vecino del lugar. Aún se investigan cuáles serían las razones que lo habrían llevado a usar su arma de fuego.

Lozada narró a los periodistas que el hombre, al verse acorralado por los policías, corrió hacia el segundo piso de la vivienda y desde allí siguió disparando en presencia de varios niños que se encontraban en el lugar. Al ingresar a la casa que no era suya, el hecho fue tomado como una toma de rehenes. Las fuerzas del orden llegaron gracias a la denuncia de los vecinos de la zona que se alarmaron con los disparos.

El hombre falleció producto del intercambio de balas con los agentes del orden. Pero además hay tres heridos, un policía y otras dos personas que serían miembros de familia donde ocurrieron los hechos.

Vecinos declararon a la prensa que oyeron por lo menos 20 disparos. Hasta el lugar llegaron no solo efectivos de la comisaría de Puente Piedra sino agentes de otras divisiones policiales e incluso refuerzo de personal de la Marina.

TESTIGOS DE LOS HECHOS

Uno de los vecinos de la zona de Zapallal indicó que el agresor fue reducido y murió. Sobre el sujeto manifestó: “Era un gruñón, pero más allá no se le podía notar. No le gustaba que los niños jueguen en la calle, se molestaba. pero ni para pensar que al señor lo iban a matar”, dijo. Dijo que no sabe cómo se llama el vecino ni tampoco a qué se dedicaba.

Una de las personas que fueron tomadas de rehenes por unos momentos, quedó herida por un impacto de bala en la pierna, también la tía del sueto tenía dos impactos de bala. En total, había un promedio de seis niños que no pudieron ser evacuados durante la emergencia.

Una de las vecinas se quejó por la falta de seguridad. “Acá hay mucha delincuencia. Vienen con arma. No tenemos mucha seguridad”, refirió.

