Quembol Guadalupe en los planes de Sport Boys para el Torneo Clausura de la Liga 1 2022

El central tiene contrato con Orlando City de Estados Unidos.

Quembol Guadalupe es un futbolista con un gran futuro y por su doble nacionalidad ha sido considerado para las selecciones juveniles de Perú y Estados Unidos, por lo que no hablamos de un jugador común. El defensa no podrá en la segunda parte del año con el Orlando City B, equipo con el que mantiene contrato, y está analizando dónde lo hará. Sport Boys lo tiene en sus planes y ya envió una carta para contar con él en el cierre de la Liga 1 2022.

“Pude confirmar que Sport Boys envió un documento a Orlando City por Quembol Guadalupe . La familia del jugador desea que el defensor de 18 años cierre el 2022 en la ‘Misilera’ y existe la predisposición por parte del jugador para realizar la operación”, mencionó el periodista deportivo Marcello Merizalde en su cuenta de Twitter. Además, también existe la opción de que llegue a la Universidad San Martín, equipo que también lo tiene en carpeta para el Torneo Clausura.

Este año firmó su primer contrato profesional en el país norteamericano y es uno de los mejores proyectos del exequipo de Yoshimar Yotún. Su crecimiento futbolístico es positivo y es muy probable que en el 2023 se le vea debutando en la primera división de Estados Unidos. Por ahora deberá buscar continuidad futbolística para llegar bien el próximo año y la primera división de Perú es un buen lugar para él. El defensor, que es sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y primo de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán, ya ha debutado en el Orlando City B en la MLS Next Pro el pasado 10 de abril.

Sport Boys pudo resolver su inconveniente que tuveron con la pohibición para contratar jugadores y recientemente anunciaron el fichaje Hansell Riojas , que regresa al club luego de algunas temporadas en provincia. Ahora buscan seguir sumando refuerzas y en se espera que todo pueda salir bien con Quembol Guadalupe.

Los ‘Rosados’ descansarán en la penúltima fecha y cerrarán el Torneo Apertura con un difícil encuentro ante Sport Huancayo, uno de los protagonistas de este primer campeonato del año. Este partido lo jugarán el domingo 3 de julio en el estadio Miguel Grau del Callao. Por ahora suman 18 puntos y se ubican en la casilla 13 de la tabla de posiciones. Han ganado cinco partidos, empatados tres y perdido nueve.

QUEMBOL JUGÓ EN CATEGORÍAS INFERIORES DE PERÚ

En el 2019 formó parte de la selección peruana sub 15 y fue titular en partidos contra Uruguay y otros amistosos. Desde entonces fue constantemente convocado para algunos microciclos subiendo de categoría a medida que pasaban los años.

Además, fue parte de los sparrings de la selección peruana en la últimos amistosos previos a la penúltima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Él junto a David Mejía, John Cortez y Diego Otoya, fueron los jugadores con dos nacionalidades que entrenaron en la Videna a la par de la selección mayor en enero y fueron observados en ocasiones por el técnico Ricardo Gareca.

Sin embargo, aún no define para qué selección jugará. “Tuve mi primera convocatoria con la selección de Estados Unidos el mes pasado y ahora tuve el técnico (de la selección peruana Sub-20) Gustavo Roverano, se contactó conmigo para darme tranquilidad porque en su momento al sentir que me llamaban de acá y no de Perú me sentí triste y abandonado. El ‘profe’ me llamó habló conmigo y me dio la tranquilidad. Yo sé que en algún momento contará conmigo y yo estos disponible para la selección de Perú”, contó para GOLPERU.

El defensor entrenó en enero como parte de los sparrings de la selección peruana. Foto: FPF.

