Gladys Echaíz: Su postulación a la presidencia del Congreso dependerá de Alianza para el Progreso

Gladys Echaíz ha sido nombrada para presidir la Mesa directiva del Congreso.

A puertas de las elecciones para elegir a la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Gladys Echaíz, no ocultó sus ganas por reemplazar a María del Carmen Alva como la nueva titular del Parlamento.

Sin embargo, explicó que su postulación no depende de ella, sino que las propuestas dependen de su bancada. En ese sentir, precisó que, si se dan las circunstancias, ella votaría por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, a quien le devolvió los elogios al considerar que sería una buena opción por su desempeño legislativo.

“Agradezco a todos los que están pensando en mí para ese cargo. La propuesta depende del partido. Sencillamente, agradecer y reconocer a las personas que ven en mí capacidades como para dirigir una Mesa Directiva. Yo estaré donde Dios me ponga”, declaró a la prensa.

“A mí me parece que está bien [que se proponga a Patricia Juárez] porque es una buena congresista, pero eso no depende de la congresista, eso depende de las bancadas, no es algo individual, está en manos de los integrantes. Según como está organizado el Congreso, todo esto depende de las bancadas y detrás de ellas están los partidos, un congresista no se puede postular si no lo respalda su bancada”, añadió.

Gladys Echaíz agradece a quienes la ven como la próxima presidenta del Congreso. | Video: Canal N

Hace unos días, Juárez consideró que la exfiscal de la Nación sería una excelente titular de la Mesa Directiva. Además, comentó que existe una cercanía entre ambas debido a su trabajo en conjunto en la Comisión de Constitución.

De no ser Echaíz la candidata de Alianza para el Progreso, la congresista naranja manifestó que Fuerza Popular primero al candidato que presente el partido de César Acuña antes de apoyar con los votos de la bancada.

“Nosotros lo que hemos señalado es que, efectivamente, en algún momento se ha dado un acuerdo, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos derecho a veto. Tenemos derecho a expresar una posición política y también a aceptar o no una candidatura, porque obviamente están los votos nuestros que definen una situación como esta. Alianza para el Progreso tiene que presentar a su candidato y nosotros evaluaremos si estamos de acuerdo o no”, dijo.

Como se recuerda, Acuña precisó que se debe respetar el acuerdo que adoptaron las bancadas el año pasado, el cual sostiene que APP debe presidir la Mesa Directiva Congreso durante la legislatura que se inicia en julio próximo.

AVANZA PAÍS LA INVITA A SU BANCADA

Una eventual candidatura de Gladys Echaíz es de agrado de varios legisladores, tal es el caso de Jorge Montoya, de Renovación Popular, Edwin Martínez, de Acción Popular, y Patricia Chirinos, de Avanza País.

Precisamente, este último partido ha mostrado interés en que Echaíz deje las filas de Alianza para el Progreso para sumarse a las suyas. Así lo expresó su legisladora, Patricia Chirinos, quien recalcó que su ingreso sería beneficioso para su bancada.

“Personalmente creo que sería muy bueno para los ideales de desarrollo social, la defensa de derechos y la lucha por la democracia, si la congresista Gladys Echaíz se integra a nuestra sólida y consecuente bancada de Avanza País. Seríamos más mujeres juntas contra la corrupción”, refirió la parlamentaria desde su cuenta de Twitter.

