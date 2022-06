Edison Flores y Anderson Santamaría juntos en Atlas FC: los peruanos que compartieron vestuario en la Liga MX

Edison Flores y Anderson Santamaría se suman a la lista de peruanos que compartieron equipo en México.

Cada vez hay más peruanos en la Liga MX, por consiguiente, en muchas ocasiones han compartido vestuario en un equipo de ese país. Edison Flores acaba de firmar por Atlas FC y jugará con Anderson Santamaría, de esta forma se suman a la lista de ‘incaicos’ que coincidieron en el fútbol azteca.

Luis Advíncula y Pedro Aquino coincidieron en Lobos BUAP en 2017. ‘Bolt’ salió a préstamo de Tigres, mientras que Pedro Aquino fue vendido por Sporting Cristal a Monterrey, club que lo terminó cediendo. Ambos futbolistas nacionales completaron 28 partidos. El lateral derecho anotó dos goles. Después de dicha campaña, cambiaron de aires.

Ambos peruanos debutaron ante Santos Laguna.

Raúl Ruidíaz y Andy Polo pasaron de vestir la camiseta de Universitario de Deportes a la de Monarcas Morelia en 2017. La ‘Pulga’ anotó 41 goles en 73 partidos. Por su parte, el extremo celebró en tres ocasiones. Conformaron una gran dupla de ataque en los ‘Canarios’, pero esa relación finalizó un año después. Se mudaron a la Major League Soccer.

Ruidíaz tuvo mayor protagonismo que Polo en Monarcas.

Irven Ávila y Ray Sandoval buscarían sustituir la sociedad Ruidíaz-Polo. El ‘Cholito’ pasó de Lobos BUAP a Monarcas y el ‘Rayo’ tuvo su primera experiencia en el extranjero tras una gran campaña con Sporting Cristal. No lograron igualar la marca goleadora de sus compatriotas. Hicieron 3 y 4 anotaciones correspondientemente.

Los dos delanteros peruanos solo permanecieron una temporada en Monarcas.

Beto da Silva y Alejandro Duarte en Lobos BUAP en 2018. El portero tuvo una destacada campaña en la Universidad San Martín y dio el salto al fútbol azteca. Por su lado, el atacante fichó por el cuadro del estado de Puebla después de su paso fugaz por Argentinos Jrs. Ninguno logró consolidarse con los ‘Licántropos’.

Fueron titulares ante Veracruz por la Copa MX.

La ‘caleta’: Alexi Gómez vestía la camiseta de la ‘U’ y despertó el interés de Atlas FC, que no dudó en contratarlo. No sería el único peruano que entró en sus planes. Roberto Villamarín, que se encontraba en Universidad Técnica de Cajamarca, fue a pasar pruebas en el conjunto ‘rojinegro’ y por pedido del técnico fue fichado. Lo malo es que ambos extremos no pudieron disputar muchos partidos.

FLORES CON SANTAMARÍA

Edison Flores tendrá de compañero a Anderson Santamaría. Ambos se conocen de la selección peruana, aunque el zaguero lleva más tiempo en Atlas FC, pues llegó el 2019 y, desde entonces, se ha consolidado en la zaga y forma parte del once titular para el técnico Diego Cocca.

La estancia del exLeón de Huánuco ha sido más que exitosa, debido a que se adjudicó dos títulos de la Liga MX (2021 y 2022), además de la Copa Campeón de Campeones (2021/2022).

Los peruanos han sido parte de la ‘bicolor’. ‘Orejitas’ fue considerado en el último partido por el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. El defensor no tiene la misma suerte del extremo ya que su último partido con la ‘blanquirroja’ fue ante Brasil el 10 de septiembre de 2021.

¿Por qué Santamaría no es convocado? En el duelo con el ‘Scratch’ perdió un balón en la esquina derecha del arco de Pedro Gallese. El central no despejó e intentó buscar la falta. Pero, Neymar le quitó la pelota y acabó en el suelo. Pese al reclamo de sus compañeros, el árbitro no hizo caso y certificó el gol brasileño tras un gran pase del delantero del PSG que Everton Riveiro terminó empujándola dentro de la portería ‘incaica’. El compromiso culminó 2-0 en contra.

Su regreso no será muy fácil. En su posición hay jugadores que llevan mucho tiempo dentro de la consideración de Ricardo Gareca. Como es el caso de Christian Ramos, quien no atraviesa un buen momento en Alianza Lima. Por otro lado, están defensores como Carlos Zambrano y Miguel Araujo, los cuales vienen de alzar trofeos con sus respectivos clubes

