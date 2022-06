Mujeres que ‘pepearon’ y mataron a joven para robarle sus pertenencias fueron capturadas por la policía en Huancayo

La última vez que se le vio con vida a la víctima fue el pasado 8 de marzo del 2019.

Tuvieron que pasar más de tres años para que los familiares de un joven estudiante de ingeniería encuentren justicia. Fue el 8 de marzo del 2019 que lo vieron por última vez con vida, salió de su casa a divertirse y no volvió más que dentro de un ataúd. Jhon Hugo Sánchez Núñez fue asesinado por dos peperas al salir de una discoteca, quienes no midieron la dosis de somnífero del que no pudo despertar más. Tenía 25 años.

El día de su muerte salió con su amigo Pool Soto a bailar a una discoteca de Huancayo. Allí conocieron a dos mujeres que de inmediato les coquetearon y tras unas horas de diversión decidieron salir con destino desconocido y no se supo más de ellos. Las cámaras de seguridad registraron la salida de las víctimas, pero no el rumbo que tomaron.

La desaparición del joven universitario movilizó a toda su familia y la Policía Nacional, sin embargo cuatro días después hallaron su cuerpo sin vida a orillas del río Shullcas. Tenía dos heridas en la cabeza. El hijo de una recolectora de plástico fue quien se topó con los restos de Sánchez Núñez.

Cuerpo fue hallado a las orillas del río Shullcas. Fuente: Correo

Los padres, en medio de su dolor, movilizaron a toda su familia, autoridades y amigos para encontrar a las presuntas asesinas de Jhon Hugo Sánchez Núñez y fueron las imágenes de la cámara de seguridad de la discoteca que se pudo identificar a las mujeres, presuntas autoras de su muerte.

Fue así que el último martes 21 de junio por la tarde, las dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN).

Sheyla Joice Del Pino Paucar y Yisela Analí Seguil Melchor son los nombres de estas dos presuntas ‘peperas’, quienes contarían con antecedentes por haber realizado delitos similares de dopar a hombres y arrebatarles todas sus pertenencias para luego dejarlos desamparados en las calles.

La madre de la víctima de este lamentable caso, exigió a las autoridades que se haga justicia y condenen a cadena perpetua a estas dos mujeres, que serán acusadas de robo con subsecuente de muerte del joven estudiante de ingeniería.

“Son 3 años y 3 meses que han pasado desde que se fue mi hijo. Él era buen hijo, un hombre tranquilo, trabajador, nunca llegaba de noche, era bien responsable. A veces cuando no había plata él salía a buscar trabajo a la chacra. Pido justicia a las autoridades, a los jueces de esta corte, quiero justicia, que vayan a la cárcel que no haya más muertes, por favor señor juez, esas mujeres que han acabado con la vida de mi hijo, está en sus manos”, sostuvo la madre de la víctima.

OTRA VÍCTIMA

Un hecho similar se registró el pasado mes de marzo. Andrei Chacón, de tan solo 19 años de edad, fue hallado muerto en el río Mantario. El joven acudió a la misma discoteca que Sánchez Núñez y al parecer fue víctima de las mismas peperas y sus cómplices, quienes tenían el mismo modus operandi.

Agentes policiales se encuentran realizando las investigaciones por este caso para determinar las causas por las que este joven de 19 años tuvo el mismo destino que el estudiante de ingeniería.