Argentino radicado en Perú conoció a mujer, la invitó a su casa, pero ella lo dopó y terminó robándole 30 mil dólares

Mujer se llevó dos relojes marca Rolex valorizados en 15 mil y 9 mil dólares.

Ricardo Mancelle, un arquitecto de nacionalidad argentina que radica en el Perú, buscaba conocer gente nueva a través de las conocidas aplicaciones para citas; sin embargo, no contaba con que la mujer a la que había citado para tomar unos tragos en su casa terminaría pepeándolo (dopándolo) y llevándose todas sus pertenencias de valor. El hecho se produjo en el distrito limeño de Jesús María.

La mujer se identifica como Yazmin Rivera Chávez, de 28 años, pero según el registro de identidad de Reniec no existe una persona con tal nombre. Según relató la víctima, venía conversando con ella poco más de un mes, es por ello que decidió finalmente invitarla a su vivienda el pasado 20 de mayo. No calculó que todo se trataría de un engaño para someter al ciudadano extranjero.

“Yo despierto después de estar drogado, porque me drogaron para robarme y sacar todas las cosas de mi casa, revisar y revolver todo para extraer todas mis pertenencias. Es la primera vez que ella venía a mi casa, hemos estado conversando hace aproximadamente un mes”, detalló la víctima al noticiero de ATV.

Momentos antes que mujer llevara a cabo su ilícito.

La víctima de este hecho, precisó que la suma de los bienes que esta mujer le han robado bordea los 30 mil dólares, pues, se llevó 2 relojes de marca Rolex, uno valorizado en 15 mil y el otro en 9 mil dólares, además de su teléfono celular, mil dólares en efectivo y demás pertenencias que tenía en su hogar.

NO DAN CON SU PARADERO

En otro momento, Mancelle comentó que ha intentado rastrearla a través de su teléfono celular, pero que no ha logrado tener suerte y, además sostiene que la mujer le dejó la memoria del celular del chip para que el teléfono sustraído no pueda ser rastreado.

“Pude rastrear el celular de ella, el que me había dado. Toda esta información yo se la he dado a la policía y ellos no hacen absolutamente nada. Yo hasta ahora no conozco al fiscal del caso y el fiscal tampoco me ha tomado la declaración sobre la denuncia”, manifestó.

Además, la víctima presume que no es la primera vez que esta mujer comete este tipo de ilícitos y que tenía todo fríamente calculado, pues, cuando el afectado de este hecho intentó encontrar alguna pista o indicio que pudiese ayudarlo a dar con el paradero de la ‘pepera’, se percató que el vaso en el que ella estaba bebiendo también desapareció, como un intento de no dejar el más mínimo rastro.

“Es una mujer ‘rankeada’ con vasta experiencia porque se preocupó en no dejar una huella, se preocupó en no dejar el vaso en donde estaba ingiriendo sus bebidas y me deja la memoria de mi teléfono y el chip para que no sea rastreado mi teléfono, está todo muy bien planeado”, expresó.

Al cierre de esta nota, el agraviado expresó ante diversos medios que, está a la espera de la acción de las autoridades para que puedan dar con esta mujer y que, puedan recuperar todas las pertenencias robadas.

Argentino da sus descargos sobre el caso de robo de una mujer que citó en su casa. VIDEO: Panamericana TV

