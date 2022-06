Alianza Lima a la Federación: “El dinero debe repartirse a los clubes”, “no vamos a claudicar, ni vivir de rodillas”

Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, dio a conocer a profundidad la postura del club en relación con el pedido de rendición de cuentas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras el partido de repechaje mundialista que se disputó en Doha, Qatar el pasado 13 de junio.

El 23 de junio, los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano hicieron público la solicitud enviada a la FPF con el objetivo de conocer la lista de personas que viajaron en el avión de la selección peruana y el informe económico de los gastos con motivo de la repesca a Qatar 2022.

En ese sentido, el directivo de Alianza Lima enfatizó en la obligación que tiene la FPF de rendir cuentas sobre el dinero que ingresa o egresa, y, además, debería de repartirse a los clubes que conforman el sistema del fútbol peruano.

“Yo únicamente represento a Alianza Lima y solo puedo hablar de la posición de Alianza, que está reflejada en la carta con la Universitario y Cienciano. Todos los clubes y personas tienen el legítimo derecho de cambiar de posición, cada club tendrá que definir el por qué antes fueron al TAS y después desistieron o no asistieron, no podríamos hablar por ellos”, afirmó Ordóñez en relación con la misiva enviada a la FPF y los clubes que no se plegaron al reclamo.

El directivo del club de La Victoria explicó que los ingresos que genera la FPF deben de repartirse: “la selección peruana inicia los procesos cada cuatro años y terminan en caso se clasifique para el Mundial. Los cinco rubros de ingresos importantes son: Las taquillas de los partidos, los derechos de televisión, las Copas Américas que Perú participa en esos cuatro años, si Perú llega al Mundial lo que paga la FIFA y los sponsors que ingresan. Todo eso entra en una economía separada que debería repartirse entre la Federación y los clubes”.

El comunicado en conjunto de Alianza Lima, Universitario y Cienciano en relación al pedido de rendición de cuentas de la FPF

Ordóñez mencionó que parte del dinero que ingresa a la FPF les pertenece a los clubes. “Alianza requiere que esto se transparente porque hay dinero que pertenece a los clubes. Los clubes aportamos el 10% de los derechos televisivos, 5% de las transferencias, aportamos en taquillas y las inscripciones para participar en los torneos. La Federación tiene la obligación de cautelar ese dinero. En un canal político se informó del enorme gasto que hubo para el Mundial Rusia 2018, hubo cualquier cantidad de políticos invitados y se otorgaron bonos de éxitos a los funcionarios de la Federación. Hoy con tiempo se está diciendo ‘infórmame de esto’”, acotó.

En la misma sintonía, solicitó que se informe de manera oficial la lista de personas que viajaron con la delegación de la selección peruana.

“La Federación es un ente privado, pero nosotros estamos dentro de ese ente privado, por lo tanto, tenemos la atribución. Pedimos transparentar, la Federación utiliza los símbolos patrios, por lo tanto, lo mejor es transparentar. Dicen que hay 141 invitados, no se sabe si hay más o menos, entonces queremos que nos informen porque pertenecemos a la Asamblea de Bases”.

A modo de conclusión, Ordóñez mencionó que confía que la FPF acoja la solicitud, pero a su vez, se mantuvo la firmeza en su posición.

“Uno nunca debe perder la ilusión de que realmente se transparente y uno siempre tiene que ejercer el derecho. Nunca podemos claudicar, nunca vivir de rodillas, sino erguido”.

