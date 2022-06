Gianluca Lapadula fue comparado con Johan Fano por el papá de Claudio Pizarro

Padre de Claudio Pizarro comparó el estilo de juego de Lapadula y Fano.

El papá de Claudio Pizarro fue entrevistado por una radio local y tocó varios temas vinculados al fútbol peruano, entre ellos el estilo de juego de Gianluca Lapadula. Para el progenitor del ‘Bombardero de los Andes’, el delantero de Benevento tiene características similares al ‘Cholito’ sobre todo por la entrega dentro del campo.

“No veo otro, sinceramente. Lapadula es un gran jugador, para mí es la proyección de Johan Fano. Es un futbolista que juega con mucha alma, vida y corazón. Le pone todo, domina bien el balón y se mueve mucho”, sostuvo en conversación con RPP.

Lo anecdótico de la comparación del progenitor del exfutbolista es que Johan Fano criticó en su momento a Gianluca Lapadula. Esto sucedió antes que el atacante que milita en la Serie B acepte jugar por la ‘blanquirroja’.

“La Federación Peruana de Fútbol no le puede estar rogando tanto a un jugador para que juegue por la selección peruana. Es sí o no. La camiseta de un país no le puede estar mendigando nada a nadie”, fue lo que dijo Fano en 2016.

Asimismo, Claudio Pizarro padre comentó sobre el rendimiento de ‘Lapagol’ contra los ‘Socceroos’ en el repechaje camino al Mundial de Qatar 2022. “Para mí lo dejaron solo arriba y teniendo jugadores que pudieron haberle hecho pase. Australia tenía todo planeado, hubieran llevado a otra gente”.

Foto: REUTERS/Mohammed Dabbous

LAPADULA Y FANO CON LA ‘BICOLOR’

Gianluca Lapadula hizo su debut con la selección peruana el 13 de noviembre del 2020 ante Chile por las Eliminatorias sudamericanas. Desde ese partido, demostró mucho compromiso y entrega, pues los resultados no se venían dando y el ‘Bambino’ disputaba cada jugada como si fuera la última. Rápidamente se ganó el cariño de sus compañeros y de los hinchas.

En su tercer cotejo salió elegido la figura ante Ecuador. El ‘Zorro’ no había jugado nunca en la altura y corrió como si estuviera en el llano. Esta vez no solo colaboró con su actitud, sino que dio dos asistencias para el gol de Christian Cueva y Luis Advíncula.

Su primer gol llegó en la Copa América de Brasil. Perú volvió a cruzarse con la ‘tricolor’ y Lapadula hizo el descuento en el encuentro que terminó igualado 2-2. Finalmente, el conjunto nacional quedó cuarto en el certamen internacional y el delantero fue el máximo artillero junto a Lionel Messi.

Hasta el momento, el nacido en Italia ha disputado 22 partidos con el conjunto de Ricardo Gareca, en los cuales anotó ocho tantos y brindó tres asistencias. Lastimosamente, se quedó a un paso de disputar su primer Mundial tras caer con Australia en la repesca.

El delantero abrió el marcador en Barcelona por fecha FIFA. (Video: Movistar Deportes).

Por su parte, Johan Fano debutó el 27 de agosto de 2003 en un amistoso con la selección de Guatemala. El ‘Cholito’ solo pudo alinear en un total de 17 partidos, en los cuales anotó tres goles. Su tanto más recordado por el hincha de la ‘blanquirroja’ es en el empate con Argentina en el estadio Monumental.

“Apóyate con Paolo de la Haza. Vargas. Va Vargas. Empuja Vargas. Quiere pasar Vargas. Sigue Vargas. Lucha Vargas. Pasó Vargas. Qué bien la hizo Vargas. Aquí está el empate. En el área espera ‘Ñol’. Está. Gol. Gol peruano. Con el corazón de Vargas. Con los huevos de Vargas. Con el empuje de Vargas. Con el pundonor de Vargas. Con el corazón de todos. Lo hizo Vargas, lo metió Fano. No merecíamos perder”, fue la narración desgarradora del fallecido Daniel Peredo.

