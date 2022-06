Ministro de Educación revela que no observaron ley sobre textos escolares para evitar confrontaciones

El ministro de Educación, Rosendo Serna, explicó el motivo por el cual no se observó polémica ley del Parlamento. Foto: Andina

El ministro de Educación, Rosendo Serna, indicó que el Ejecutivo no llegó a observar la ley del Parlamento que pondría en riesgo el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) en los centros de educación para no mostrar una “actitud confrontacional” con el Congreso.

“Que se dé cuenta la comunidad, la sociedad entera que nosotros no estamos obstaculizando ninguna propuesta del Congreso, [...] que hay una situación de reflexión mucho más tranquila, mucho más sensata y con apego a la normativa”, señaló.

De este modo, aseguró que no quiso ponerse en contra de las políticas del Congreso, pues eso permitirá “trabajar fluidamente”. Asimismo, el ministro enfatizó que se espera llegar a 28 de julio mostrando que no existe confrontación alguna con el Legislativo . “Queremos mostrar a la sociedad en pleno, antes del 28 de julio, que nosotros desde un inicio no hemos tenido una actitud confrontacional . Y en este caso, tampoco”, expresó Serna.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo no llegó a observar la ley del Congreso que indica que organizaciones de padres de familia tengan el poder de censurar contenidos en textos escolares.

Esta medida se estaría llevando a cabo, a pesar de que hay instituciones como el Ministerio de la Mujer (Mimp), la Defensoría del Pueblo u otros organismos internacionales como la OEA, Unesco y Amnistía Internacional que manifestaron su preocupación por la norma mencionada .

DESALOJO EN COLEGIO

Por otro lado, con respecto al desalojo por parte del Ministerio de Salud (Minsa) a un colegio inicial ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), el ministro Serna detalló que este lunes 20 de junio se buscará llegar a una pronta solución.

“Coincidió el tema que recibimos la información cuando estuvimos en el Consejo de Ministros descentralizado en Tacna. En ese mismo instante, coordinamos con el ministro de Salud y sugerimos que se suspenda y se ha suspendido la intervención. Y hoy nos vamos a volver a reunir para encontrar una salida a este caso”, comentó al respecto.

MINEDU BUSCA INCLUSIÓN

El Ministerio de Educación (Minedu) tiene la iniciativa de ofrecer un servicio de apoyo virtual que se encuentra dirigido a directivos y docentes . Esto con el objetivo de fortalecer la atención e inclusión de más de 3,500 estudiantes con discapacidad auditiva de las modalidades de educación básica regular, alternativa y especial.

Minedu implementa asesoría a docentes que atienden alumnos con discapacidad auditiva. Foto: Andina

Este servicio plantea brindar orientación y acompañamiento para fomentar el uso de la lengua de señas peruana, promover la cultura e identidad sorda y llegar a fortalecer las capacidades de docentes que atienden a esta población.

Cabe resaltar que voceros del Minedu revelaron que se espera contratar a 45 modelos lingüísticos (personas sordas que impulsan el uso de la lengua de señas peruana y contribuyen con el acercamiento de los estudiantes a la cultura sorda) y 61 intérpretes de lengua de señas peruana, quienes se encargarán de atender a estudiantes con discapacidad auditiva de 16 regiones y 22 UGEL.

SEGUIR LEYENDO