Mon Laferte se enamoró de un peruano en tres días, le escribió una canción y terminó rompiéndole el corazón

Las historias de amor han sido siempre la mayor inspiración de los artistas a la hora de componer una canción. Mon Laferte no es la excepción. La cantante chilena contó en una reciente entrevista que, hace varios años, se enamoró perdidamente de un peruano. Debido a este amor imposible y pasajero, escribió una de las canciones más románticas de su extenso repertorio.

Todo inició en agosto de 2014, cuando el nombre de Mon Laferte empezaba a sonar con fuerza en nuestro país y ella se encontraba promocionando su música en Barranco. En dicho distrito, la intérprete de “Tu falta de querer” ofreció un concierto acústico junto a la cantante peruana de R&B y soul, Cristina Valentina.

Lo que parecía solo una presentación más, terminó siendo una de las anécdotas que más recuerda Mon Laferte hasta la fecha. Su mirada se cruzó con la de un muchacho limeño, de nombre desconocido. Desde ese primer instante, se enamoró perdidamente de él y, lo mejor de todo, el sentimiento fue correspondido. Sin embargo, la artista chilena sabía bien que ese amor no iba a durar para siempre debido a la distancia.

“Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico. Me gustaba mucho. Yo decía ‘ay, sí’. Pero era un viaje pasajero, ¿sabes? Era solo un viaje de tres días, cuatro días, y de ahí me regresaba. En esos tres días, me enamoré”, relató para el programa de entrevistas de Yordi Rosano.

“AMOR COMPLETO”

Consciente de que su romance no iba a funcionar, a Mon Laferte no se le ocurrió mejor idea que inmortalizar sus sentimientos con una canción. “Amor completo”, segundo sencillo del álbum Mon Laferte Vol. 1., es el tema musical inspirado en el muchacho peruano que le robó su corazón en Lima. De hecho, él llegó a escucharla en vivo y en directo, y por primera vez.

“Le escribí Amor Completo. Se la mostré y él se derretía de amor”, expresó en la entrevista mencionada. Acto seguido, contó que, lamentablemente, tuvo que regresar a México para seguir con su vida, dejando atrás el recuerdo del peruano que conoció en Barranco.

Cabe resaltar que “Amor Completo” es una de las canciones más aclamadas del repertorio de la cantante chilena debido a la historia que cuenta.

“¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo”, dice parte de la letra.

Videoclip oficial de "Amor Completo", canción de Mon Laferte | VIDEO: Youtube. Créditos al canal oficial de Mon Laferte

UN ÚLTIMO ADIÓS

Así como se enamoró rápidamente, Mon Laferte dejó de sentir amor por el peruano con la misma velocidad. Irónicamente, él no hizo lo mismo. Ya en México, superada por la ruptura sentimental, se dio con la sorpresa que el limeño no había logrado olvidarla. “A las dos semanas, me dice ‘no puedo vivir sin ti’. Y viene acá (a México)”, contó.

Aunque parecía que la historia de amor iba a tener un final feliz, la compositora se dio cuenta que ya no sentía lo mismo. “Le dije que no, espérate”. Eventualmente, las cosas quedaron allí y no se volvieron a contactar más. Esta experiencia, verídica según Mon Laferte, le sirvió como lección a futuro.

“Me ha pasado mucho eso por andar escribiendo canciones, no sé qué hacer con los chavos. Es que voy escribiendo canciones, a lo mejor debería medirme. Yo se las canto o les mando un audio de WhatsApp. He hecho muchas locuras (por estar enamorada)”, sostuvo.

Mon Laferte confiesa que "Amor Completo" está inspirado en su romance fugaz con un peruano | VIDEO: Youtube. Créditos a Yordi Rosado.

