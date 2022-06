Mon Laferte habló sobre el cáncer de tiroides que casi la retiraba del medio: “Si no puedo volver a cantar no me despierten”

Chilean singer Mon Laferte performs during the 61th Vina del Mar International Song Festival in Vina del Mar, Chile, on February 24, 2020. (Photo by JAVIER TORRES / AFP)

La intérprete chilena naturalizada mexicana, Norma Monserrat Bustamante, mejor conocida como Mon Laferte, recordó en una reciente intervención la ocasión en que fue diagnosticada de cáncer de tiroides en el 2010, muchos años antes de publicar su sello discográfico con el que alcanzaría la fama Vol. 1.

La nacida en Viña del Mar, Chile, tuvo la oportunidad de abrir su corazón en la más reciente edición de La Entrevista con Yordi Rosado donde ahondó sobre el cáncer de tiroides que estuvo a punto de poner en riesgo su carrera.

La intérprete de entonces solo 26 años, se encontraba en busca de la fama en México, cuando comenzó a notar que su voz estaba perdiendo fuerza: “Empece a tener problemas en la voz, fui al doctor y me dijeron: ‘resulta que tienes un cáncer ahí, que te está apachurrando todo, entonces hay que operarte’”, indicó la intérprete de Amárrame.

La intérprete recordó con Yordi Rosado que en ese entonces todavía era una desconocida sin fama, ni con el poder adquisitivo con el que cuenta ahora, por lo que para dar paso a su cirugía decidió acudir al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) en donde desde la primera interacción con los médicos que la operaron siempre guardó el buen ánimo pese a las predicciones médicas no tan favorables.

“Yo era muy positiva si no puedo volver a cantar hago otra cosa, puedo tocar el piano, siempre pensaba en la música. Me operaron en el INCAN y estoy muy agradecida porque me recibieron a pesar de ser extranjera y me operaron muy bien”, recordó.

Más adelante la cantautora de ahora 39 años, relató que justo antes de comenzar su cirugía, le pidió a sus médicos, que ‘si no podía volver a cantar, que no la volvieran a despertar’: “Yo les decía, ‘si no puedo volver a cantar no me despierten’”, recordó entre risas en La Entrevista con Yordi Rosado que duro poco más de 1 hora.

Mon Laferte en La entrevista con Yordi Rosado Foto: Instagram/@yordirosadooficial

Para finalizar con un notorio semblante de añoranza, indicó que salió muy bien del procedimiento quirúrgico y que durante un largo tiempo tuvo que guardar reposo: “Pero afortunadamente no perdí la voz y aquí estoy”, subrayó.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Tu falta de querer, Amárrame, Mi buen amor y Si tú me quisieras confiesa algún pasaje riesgoso en su vida. Fue durante el exitoso programa de Unicable, Netas Divinas donde la chilena ahondó sobre la fuerte depresión que sufrió y la cual la llevó a reflexionar en el suicidio.

La recientemente naturalizada mexicana, habló de su más reciente maternidad por lo que uno de sus grandes temores fue la depresión postparto: “Yo pensé que podría tener depresión. Yo tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó”, evocó.

ARCHIVO - Mon Laferte llega a la ceremonia de la Academia Latina de la Grabación en honor a la Persona del Año para Juanes en el MGM Conference Center el 13 de noviembre de 2019 en Las Vegas. Mon Laferte se presentará en vivo en los Latin Grammy para los que está nominada a cuatro premios el 18 de noviembre de 2021. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Más adelante y como muestra de confidencialidad, Mon Laferte confesó que el tratamiento antidepresivos a la que está sometida es resultado de un problema que apareció años atrás, aunque ahora trata de ver todo como un aprendizaje por lo que actualmente acude al psicólogo para tratar esos pensamientos.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, dijo la cantante que cuenta con poco más de 4 millones de seguidores en Instagram.

