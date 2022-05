Mon Laferte recordó cuando estuvo a punto de quitarse la vida: “Me dio una depresión horrible”

La cantante se mudó a México hace muchos años. (Foto: @monlaferte/Instagram)

Norma Monserrat Bustamante, mejor conocida como Mon Laferte, abrió su corazón para compartir uno de los momentos más difíciles: la vez en que trató de quitarse la vida debido a una fuerte depresión. Sin profundizar en detalles, confesó que actualmente continúa tomando antidepresivos bajo vigilancia médica mientras sigue amamantando a su bebé de tan solo tres meses de edad.

La intérprete chilena asistió como invitada especial a Netas Divinas para hablar sobre su próximo regreso a los escenarios después de convertirse en madre por primera vez. Durante la charla, Galilea Montijo, Paola Rojas, Daniela Magun, Natalia Téllez y Consuelo Duval la cuestionaron sobre esta nueva etapa en su vida y cómo es que ha logrado compaginar tanto su vida personal como profesional.

Así, la cantante de 39 años se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado desde el nacimiento de Joel. Para comenzar, comentó que llegó a pensar que tenía depresión post parto, sin embargo, con el paso del tiempo lo descartó y no explicó si contó con un diagnóstico médico o no. Pero lo que llamó más la atención de las conductoras del programa de Univision es que Mon Laferte toma antidepresivos.

Durante su embarazo compartió algunos detalles con sus seguidores de redes sociales y frecuentemente presumía su "baby bump". (Foto: Instagram/@monlaferte)

“Yo pensé que podría tener depresión. Yo tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó”, declaró.

La intérprete de Tú falta de querer, Mi buen amor, Amárrame, Amor completo y Si tu me quisieras, entre otros éxitos, explicó que su medicación no es algo reciente -con lo que descartó que este directamente relacionado con una depresión post parto- sino que es resultado de un problema que apareció años atrás, cuando atravesó una fuerte depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, dijo.

MON LAFERTE poses on the red carpet at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Mon Laferte no profundizó en la situación que experimentó, pero dejó en claro que actualmente se encuentra mejor y sigue trabajando cada día en ello. Además de los antidepresivos, la cantante también acude a terapia: “Soy super rigurosa con eso, a veces no tengo ya ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí, creo que es muy importante”.

Respecto a su maternidad, la chilena comentó que dentro de los cambios que ha sufrido su cuerpo el que más le sorprende es la memoria, pues recién se percató de que ya comenzó a recordar cosas que durante su embarazo de le olvidaban.

“Yo siento que ahora estoy de nuevo recuperando mi cerebro... era otra, durante el embarazo se me olvidaba todo, super despistada, y todavía ahora, es que como mi cabeza es solo para mi bebé, me cuesta mucho aunque tengo un montón de trabajo creativo y también trabajo de oficina que tengo que hacer” comentó.

La cantante posó con su hijo entre sus brazos. (Captura: @monlaferte/Instagram)

No obstante, aseguró que se encuentra muy feliz con la llegada de Joel y durante estos primeros tres meses disfrutó al máximo verlo crecer. También confesó que volver a trabajar le preocupa, debido a que siente que es “una mala madre” por no poder estar con su hijo todo el tiempo al igual que otras artistas.

Las Netas Divinas se solidarizaron con el proceso que está experimentando la cantante y lanzaron unos comentarios en apoyo. Así, Natalia Téllez recordó que después de tener a su hija se dio cuenta de que su “filtro” no funcionaba bien y hacía comentarios hirientes.

“Empecé a trabajar en un proyecto, en una película, entonces quería ser yo, como busca a Natalia ¿dónde está Natalia Téllez? has esa broma, chica. Entonces mi broma rebasó, nada chistoso, super ofensivo, super de la mierda... no la puedo decir al aire”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: