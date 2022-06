Cineplanet es tendencia por advertencia sobre “ideología de género” para ver la película de Buzz Lightyear

(Foto:Instagram/@pixarslightyear)

La película Buzz Lightyear se estrenó hace poco en Perú. El recordado guardián interestelar de Toy Story es el protagonista de esta cinta animada. Una escena que ha llamado la atención -acaso de más de la que merece- es un beso entre dos personas del mismo sexo.

Esto ha llevado a la cadena de cines Cineplanet a que haga la advertencia tanto en su web como en las salas. Este viernes, dichos carteles fueron objeto de un debate en redes sociales. La cadena se ganó varias críticas por la forma como comunicaba del hecho a sus clientes.

“La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans. (Contiene escenas con ideología de género)”, se puede leer en la web.

Asimismo, apareció una foto de un cartel pegado en la ventanilla donde se compran las entradas. Allí se lee “Advertencia de película. ¡Atención! Te informamos que la película Lightyear tienen escenas de ideología de género”.

Muchos usuarios de redes sociales señalan que el término ideología de género es equivocado, porque la manera correcta de llamarlo es enfoque de género.

Estas son algunas de las reacciones en redes sociales.

POLÉMICA INTERNACIONAL

La película muestra a la mejor amiga de Buzz, Alisha Hawthorne, besar a una mujer. Por ello, naciones de Asia y Medio Oriente se han rehusado a exhibir la película sobre el personaje de “Toy Story”, producida por Pixar: una empresa de la familia Disney que aún trata de acomodar su postura respecto a los temas LGBTQ.

La escena fue de por sí objeto de controversia en Estados Unidos, en donde fue originalmente retirada de la película, antes de que Pixar y Disney echaran marcha atrás ante la presión de empleados que les reclamaban sus compromisos con los derechos de la población LGBT.

Reguladores de los Emiratos Árabes anunciaron el fin de semana que prohibían la película por “violación de las normas de contenido de los medios de comunicación del país”, al tuitear una fotografía del personaje principal, Buzz Lightyear, con un símbolo rojo de “No”.

Indonesia, el mayor país en el mundo de mayoría musulmana, dijo que no ha vetado la cinta, “pero sugiere al dueño de la película pensar en la audiencia en Indonesia, donde una escena de un beso LGBT sigue siendo sensible”.

Rommy Fibri Hardiyanto, jefe de la oficina de censura de Indonesia, dijo a la AFP que Disney no ha ofrecido una versión recortada de “Lightyear”.

Todo indica que Disney ha declinado recortar la película, ofreciéndola “tal cual” para todos los mercados.

DEFIENDEN LA CINTA

El actor mexicano, Alan Estrada, quien es ávido crítico social en diverso temas apoyó la cinta y escribió en contra de los comentarios homofóbicos e intolerantes que se encuentran en las redes sociales.

“Tus hijos no se van a hacer gays por ver un beso gay en una película de Pixar, pero si serán más tolerantes al normalizar otras formas de amar. La orientación sexual no se elige, la homofobia sí”, redactó por medio de su cuenta de Twitter.

Rápidamente sus declaraciones se volvieron virales y lograron conseguir poco más de 37 mil “me gustas” y más de 800 anotaciones que, al igual que el intérprete mexicano de 41 años, tienen una postura en contra de la homofobia en redes sociales.

“La pregunta es por qué… ¿es por la trama, por el doblaje, por el tema principal o por qué? Si es por el beso, y únicamente por el beso, la razón podría ser que deseas que tus hijos hereden tu homofobia”. “No lleves a tus hijos al cine. No te están obligando. Pero sí debes saber que no vas a poder evitar el tema toda su vida”. “Ser tolerante es una cosa mucho más amplia, se aprende en la familia, con educación, no por ver una película” , son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Cabe recordar que otro de los personajes que ha defendido firmemente a la cinta es su propio protagonista, Chris Evans quien no pudo contener su disgusto ante la gente que critica una situación ficticia. Y es que el actor que dio vida al Capitán América tildó de “idiotas” a los que se ofenden con la ya mencionada secuencia.

“Los críticos antigay de Lightyear pueden largarse. La verdad es que esas personas son idiotas”, manifestó el artista durante la entrevista con Reuters.

IDEOLOGÍA Y ENFOQUE DE GÉNERO

Hay una extensa discusión entre estos dos términos y básicamente se usa según la forma de pensar de cada persona.

Como señala el portal Parthenon, “la ideología de género como tal es un término creado por grupos detractores, usualmente conformados por movimientos religiosos y conservadores, para hacer alusión al enfoque de género.

“¿Y en qué consiste el enfoque de género? Para entender ello creemos fundamental definir primero qué es el género y, aunque dicho término nace de una larga serie de estudios especializados que ha tomado años elaborar y definir, podemos decir que es una construcción social basada en ‘identidades, roles y relaciones entre hombres y mujeres’ que se han desarrollado en el tiempo”, explican.

